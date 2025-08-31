Steam: 3 komplett kostenlose Spiele sichern euch jetzt das Wochenende – darunter ein populäres Rollenspiel

Die Tage werden kürzer, das Wetter immer regnerischer: Der Herbst steht vor der Tür und damit die wohl gemütlichste Jahreszeit, um ganz unbeschwert ein paar spaßbringende Stunden vor der Konsole oder dem PC zu verbringen. Habt ihr am Wochenende noch nichts vor, hat Steam jetzt mit gleich drei kostenlosen Spielen etwas frisches Futter zum Nulltarif für euch parat.

Wie immer genügt es dabei, wenn ihr in Besitz eines – natürlich ebenso kostenfreien – Accounts auf Valves Videospielplattform seid. Auf den grünen „Spiel starten“-Button klickt es sich dann fast wie von selbst, vor allem, wenn euch eine so abwechslungsreiche Auswahl an Titeln erwartet. Unter den drei Gratis-Games findet sich dieses Mal sogar ein durchaus populäres Rollenspiel wieder, welches seit seinem Release vor wenigen Tagen schon tausende Male heruntergeladen wurde.

Steam: Komplett kostenlos – Diese 3 Spiele könnt ihr am Wochenende zum Nulltarif zocken

Während ihr auf der PlayStation oder der Xbox regelmäßig im Rahmen der Premium-Abonnements mit taufrischen Titeln versorgt werdet, entfällt für PC-Besitzerinnen und -Besitzer die Gebühr einer Mitgliedschaft gänzlich, denn Steam bietet nahezu wöchentlich zahllose Gratis-Games an. Oft verbergen sich hinter den kostenlosen Spielen eher halbgare Produktionen, die nicht einmal eures Blickes wert sind, ebenso wie vermeintliche Free to Play-Vertreter, die jedoch mit ihren massiven Mikrotransaktionsofferten nerven.

Ob sich eines der von uns vorgestellten Videospiele letzten Endes tatsächlich für euch lohnt, entscheidet ihr natürlich selbst. Zu verlieren habt ihr allerdings wie bereits erwähnt nichts, außer vielleicht etwas Zeit. Gefallen euch die Freebies nicht, schmeißt ihr sie ganz einfach wieder von der Platte. Den Anfang macht dieses Mal ein populäres Rollenspiel, das teilweise etwas an das umso beliebtere Dark and Darker erinnern mag: Dungeon Stalkers ist ein PvEvP-Dungeon Crawler, der die Erkundung traditioneller RPGs mit dem Nervenkitzel eines Extraction-Survivals geschickt kombiniert.

In den über 2.000 Rezensionen wird der Titel überwiegend für seine starke Optik und den spaßigen Gameplay-Loop gelobt, allerdings auch wegen der unverhältnismäßigen Darstellung der Charaktere und des repetitiven Spielprinzips nebst der Steuerung kritisiert. Vermutlich hilft euch nur, euch einen eigenen Eindruck zu verschaffen, wenn ihr grundlegend interessiert sein solltet. Hinzu gesellt sich Toy Town Mayhem, das optisch eine völlig andere Richtung einschlägt, allerdings auf der Ebene des Spielspaßes nicht weniger vielversprechend klingt. Gemeinsam mit bis zu neun anderen Spielenden kämpft ihr darum, das zuletzt stehende Spielzeug zu sein.

Zu guter Letzt hätten wir dann noch Void Stalkers: Als Pilot eures eigenen Void Rigs ist es euer Job, gefährliche Kreaturen zu verschiedenen Forschungseinrichtungen quer durch das System zu transportieren. Dabei macht ihr euch die Sicherheitskameras eures Schiffes, Drohnen und andere Gadgets zu Nutze, um sich euch entgegenstellende Herausforderungen zu überwinden und am Leben zu bleiben, während ihr durch die Leere reist.

Ist unter den drei genannten Games so gar keines dabei, welches euch reizt, habt ihr Glück: An anderer Stelle haben wir satte 15 weitere kostenlose Spiele auf Steam für euch parat.

Quellen: Steam