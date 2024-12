Steam: Gleich 3 neue kostenfreie Spiele – mit Release in dieser Woche

Nachdem in der letzten Woche bereits fünf neue kostenlose Spiele auf Steam ihren Release feiern durften, steht nun schon die nächste Charge an gratis spielbaren Neuzugängen an. Mit dabei sind diesmal drei völlig unterschiedliche Kandidaten.

Jeder der genannten Titel fällt unter die Kategorie Free-to-Play und kann daher mit einem Steam-Account ganz einfach heruntergeladen werden. Austesten kann sich lohnen, ihr müsst dafür immerhin kein Geld investieren.

Cosmic Royale auf Steam kostenlos spielbar

Am 12. Dezember tischt euch Eden Games einen Fun-Racer in der Battle Royale-Ausführung inklusive Online-PvP auf. Cosmic Royale heißt das knallige Rennspiel, in dem ihr gegen 40 Spieler*innen antretet und dem alleinigen Sieg hinterherjagt.

Hier ein Trailer zu Cosmic Royale:

Drei unterschiedliche Spielmodi stehen euch dabei zur Verfügung: Ein Hindernisparcours mit Zeitlimit, ein Überlebenskampf mit Durchhaltetest und ein tödliches Rennen, in dem ihr nach einem Fehler sofort ausscheidet. Obendrein sammelt ihr laufend Teile für eure Karts, die ihr nach Belieben anpassen dürft.

Ruins of Fortress

Postapokalyptischer Survival-Spaß erwartet euch ab dem 13. Dezember, wenn Ruins of Fortress im Early Access erscheint. Auf dem Tagesplan der zugehörigen Spielwelt stehen unter anderem Crafting, Bauprojekte, Verteidigung der eigenen Linien so wie Angriffe in feindlichem Gebiet.

Hier ein Trailer zu Ruins of Fortress:

Um all das in die Wege zu leiten, braucht ihr Ressourcen, die sich auf der verlassenen Insel abbauen und einsammeln lassen. Nahrungsbeschaffung darf währenddessen natürlich nicht in den Hintergrund rücken, die ist am besten auf dem Feld oder bei der Jagd abzuhaken. Zusätzlich solltet ihr im PvP jederzeit mit Plünderungen rechnen, wenn ihr nicht selbst gerade eine plant oder euch mit Allianzen abgesichert habt.

Fateful Destiny

Ebenfalls am 13. Dezember vollzieht Fateful Destiny seine Veröffentlichung. Das Rätselspiel steckt euch in eine mysteriöse Stadt, deren Geheimnisse es aufzudecken gilt. In der Rolle eines jungen Farmers begebt ihr euch auf die Suche nach Antworten und trefft unumstößliche Entscheidungen.

Hier ein Trailer zu Fateful Destiny:

Wichtige Hinweise findet ihr auf Erkundungstouren und im Gespräch mit den Bewohner*innen des kleinen Ortes. Eure Entdeckungen müsst ihr anschließend zusammensetzen, damit sich euch die Wahrheit offenbart. Euch werden etwa zwanzig Minuten Spielzeit geboten, zu deren Ende hin ihr ein individuelles Erlebnis erschaffen habt, das nicht dazu gedacht ist, rückgängig gemacht zu werden.

