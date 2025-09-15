Tatütata, die neuen Gratis-Games auf Steam sind wieder da! Aber Spaß beiseite: Auf Valves Vertriebsplattform haben sich jetzt in der Tat drei neue Spiele und ein spannendes Projekt zum Shooter-Klassiker Half-Life eingefunden, die ihr euch direkt komplett kostenlos auf die Festplatte schubsen könnt.

Ohne viel Aufhebens präsentieren wir euch also hier und jetzt ein Echtzeitstrategiespiel in einem Fantasy-Setting, einen fetzigen Looter-Shooter, ein strategisch wertvolles Kartenkampfspiel – und ein Fan-Projekt, das ein entscheidendes Element aus der Shooter-Legende Half-Life nochmal kernsaniert …

4 neue Gratis-Downloads auf Steam

Mit Half-Life: Cross Product Multiplayer hat The Phoenix Project Software für FPS-Freund*innen und Retro-Fans von Gordon Freeman gleichermaßen etwas ganz Besonderes auf Gabe Newells Distributionsplattform gehievt. Kurz gesagt: Diese Mod krempelt den Deathmatch-Modus aus dem Multiplayer-Part des ersten Half-Life nochmal um – und das offenbar mit Erfolg. Über 81 Rezensent*innen haben die Modifikation durchschnittlich sehr positiv bewertet (Stand: 5. September).

Trailer zur Half-Life-Mod:

Bedenkt allerdings, dass sich Cross Product Multiplayer aktuell in einer offenen Beta befindet – was Action-Freund*innen keinesfalls abhalten sollte, solange auch das Hauptspiel Half-Life auf der Festplatte parkt. Wer adrenalingeschwängerte FPS-Action mag, könnte sich dann übrigens auch für Leviathan von Dream Foundry Games begeistern. In dem Looter-Shooter schließt ihr euch einer von drei Fraktionen an, um anschließend mithilfe hunderter unterschiedlicher Waffen und Rüstungen gegen menschliche und computergesteuerte Gegner anzutreten. Nicht vergessen: Der futuristische Shooter befindet sich momentan noch in der Early Access-Phase.

Aber weg von Shootern und hin zu Realm of Mystery: Das Echtzeitstrategiespiel mit Rollenspiel-Anklängen von Puzala Games Limited versetzt euch in ein mittelalterliches Szenario, wobei ihr als Spielende*r entscheiden dürft, ob ihr die Rolle eines Ritters, Soldaten oder Abenteurers bekleidet. Wer sich für strategisches Vorgehen erwärmen kann, sollte außerdem Blick und Klick auf Deck Dash von Arvis Games riskieren. Im Kartenspiel mit der comicartigen Präsentation treten Spieler*innen gegeneinander an.

Der Clou an dieser Steam-Version des Mobile-Games: Ihr könnt eure Charaktere personalisieren, sowie aus vier unterschiedlichen Spielmodi wählen – vom risikoreichen All-in Brawl bis hin zu Harsh Survival. Bei Letzterem wird eure Anpassungsfähigkeit auf die Probe gestellt. Und somit rufen wir ein lautes „Aus! Aus! Das Spiel ist Aus!“ – zumindest bei diesen Gratis-Games auf Steam, denn im Epic Games Store wartet schon die nächste Kostenlos-Perle.

