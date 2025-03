Steam: Gleich 3 Top-Spiele bekommt ihr gerade günstig wie nie – mit Star Wars & mehr

Publisher-Aktionen, Midweek Madness und mehr: Steam lässt wie gewohnt die Preise purzeln und haut ein gutes Angebot nach dem anderen raus. Damit ihr durch den Deal-Dschungel findet, haben wir drei günstige Highlights für euch herausgepickt – mit dabei: der aktuelle Ableger der Star Wars-Saga.

Eben jener und die zwei weiteren Vertreter feiern bei Valves Videospieldistributionsplattform ihren bisherigen Tiefstpreis – ihr könnt also garantiert nichts falsch machen, wenn ihr bereits seit Längerem ein Auge auf die Top-Titel geworfen habt.

Steam: Star Wars Outlaws & zwei weitere Top-Titel nur noch kurz günstig wie nie

Ganz egal, ob ihr gerade inmitten spannender Monsterjagden oder mittelalterlicher Handgemenge versunken seid: Ein pralles Backlog kann nie schaden. Das weiß auch Steam und knallt uns einen Sale nach dem anderen um die Ohren, bei deren Preisen auch der letzte Sparfuchs schwach wird.

Passend dazu: Star Wars Outlaws – Open World-Spiel erreicht neuen Rekord

Kein Wunder: Die Titel, die man aktuell auf der Plattform verramscht, können sich auch wirklich sehen lassen. Neben Ubisofts Open World-Shooter im Sternenkriegs-Setting – Star Wars Outlaws – kommen mit James Camerons bislang wohl größtem Werk und Tolkins Herr der Ringe, der auch auf den Leinwänden und in den Heimkinos bis heute gut ankommt, zwei weitere riesige Film-Franchises in Videospielform unter den Hammer.

#1 Star Wars Outlaws – 34,99 Euro – 50 Prozent Rabatt

Legt die Laserschwerter zur Seite und ladet den Blaster nach: Dank der Publisher-Aktion von Ubisoft entführt uns Steam noch bis zum 13. März in die offene Welt von Star Wars Outlaws, das auch wir im Test ins Visier genommen und als durchaus lohnenswert erachtet haben.

Einige galaktisch große Updates später, die nicht nur Spielspaß sondern auch Performance einen Machtschub verpassten und zum halben Preis bei Steam gibt es keine wirkliche Ausrede mehr, als Fan des Franchise zuzuschlagen.

#2 The Lord of the Rings: Return to Moria – 14,70 Euro – 40 Prozent Rabatt

Der Herr der Ringe ist auch nach zahllosen Videospieladaptionen und etlichen Spin-offs in filmischer Form noch lange kein alter Hut – wie auch The Lord of the Rings: Return to Moria beweist. Das auf Steam größtenteils positiv bewertete Survival-Crafting-Game spielt im vierten Zeitalter Mittelerdes und nimmt euch und eure kindsgroßen Kameraden und Kameradinnen mit in die zwergische Heimat Moria, die es zurückzuerobern gilt.

Bis zu sieben Gefährten und Gefährtinnen dürft ihr sein – doch auch als Solo-Abenteuer könnte sich der erst im August des vergangenen Jahres auf der Plattform veröffentlichte Titel mit einem Rabatt, bei dem sogar dem knausrigsten Zwerg der Bart zu Berge steht, lohnen. Bis zum 6. März habt ihr Zeit, schwach zu werden.

#3 Avatar: Frontiers of Pandora – 23,09 Euro – 67 Prozent Rabatt

Saftige 67 Prozent Rabatt genießt ihr noch bis zum 13. März im Rahmen der Ubisoft-Aktion außerdem auf Avatar: Frontiers of Pandora. Die langerwartete Videospielumsetzung schickt uns in der First Person-Perspektive nach Pandora, wo wir uns den dort lebenden Na’vi anschließen und ihre atemberaubende wie ebenso unberechenbare, wunderbare Welt erkunden.

Diese ist vollkommen offen gehalten und lädt mit ihrer Detailverliebtheit, die uns auch im Test zu Frontiers of Pandora zu beeindrucken wusste, nur so dazu ein, zu Fuß oder in der Luft per prähistorischem Greifvogel erkundet zu werden. Besonders cool: In die blaue Haut schlüpfen braucht ihr nicht allein, denn die Storykampagne lässt sich sowohl im Single- als auch im Online-Koop-Modus mit euren Liebsten genießen.

Weitere starke Steam-Schnäppchen

Fast schon von selbst erklärt sich, dass Steam nicht zwischen Pandoras Dschungeln, Morias Minen und den Planeten in Star Wars Outlaws Halt macht: Weitere Schnäppchen findet ihr im Rahmen der Midweek Madness- und der Publisher-Aktionen natürlich ebenfalls, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen. Zwischen ihnen hat sich der eine oder andere weitere Tiefstpreis versteckt.

Quellen: Steam / Star Wars Outlaws, The Lord of the Rings: Return to Moria, Avatar: Frontiers of Pandora