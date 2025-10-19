Steam beschenkt euch mit 4 neuen Spielen – darunter ein Rollenspiel mit besonderer Grafik

„Ja, ist denn heut‘ schon Weihnachten?“, fragte einst Franz Beckenbauer in einem zu Ruhm und wenig Ehren gekommenen Werbespot für einen Mobilfunkanbieter – und auch heute könnten sich Sparfüchse auf Valves Videospielplattform Steam dieselbe Frage stellen.

Der Grund sind vier nigelnagelneue Gratis-Games, die ihr einfach so, ohne auch nur einen einzigen Obolus aus eurem Kleingeldfach herauszukramen, auf eure Festplatten kippen könnt. Diesmal gibt’s – ungeachtet der hinter uns liegenden Grillsaison – ein fleischiges Gelegenheitsspiel, ein Rollenspiel, das die besondere Optik eines RPG-Makers hochleben lässt, sowie zwei actiongeladene Titel, bei denen euch die virtuellen Geschosse nur so um die Ohren pfeifen.

4 neue Gratis-Games auf Steam: Viel Action, viel Fleisch & ein Retro-RPG

Bevor ihr euch mit leuchtenden Augen auf Verdant Forest, das Action-Rollenspiel von Oba gOat Studio, schmeißt – bitte beachtet unbedingt: Dieses kostenlose Steam-Spiel ist momentan ausschließlich in chinesischer Sprache verfügbar. Das betrifft auch vor allem geschriebene Texte, oder die Menü-Oberflächen. Aber mal ehrlich: Welche bessere Möglichkeit gibt es, eine neue Fremdsprache zu lernen, als mit einem düsteren Fantasy-Game, das mit seinem Mischmasch aus Pixel-Grafik und handgezeichneten Charakter-Profilen zuckersüß aussieht?

Falls euch das fantastische Abenteuer rund um Magierin Abigail zu abgehoben klingt, geht’s in License to Grill von Team Meatball zurück auf den Boden der Tatsachen – oder eher: aufs Grillrost. Denn während 007 mit seiner Lizenz Wodka Martinis durchschüttelt, stürzt ihr euch dank Lizenz zum Grillen lieber zusammen mit bis zu sieben weiteren Spieler*innen in eine von belebten Stücken toten Tiers – Wienerwürstchen hier, Koteletts dort – dominierten 3D-Welt. Und haut euch in saftiger PvP-Action die Bratpfanne, die Pfeffermühle und alles andere, was das Küchenarsenal hergibt, auf die Rübe – oder eher die Fleischwurst. Und sonst so?

Lesetipp: Neues kostenloses Steam-Spiel fesselt euch jetzt stundenlang

Ihr wolltet euch schon immer mal durch eine Alien-Invasion ballern, als wär’s der US-amerikanische Unabhängigkeitstag wie im Hollywood-Blockbuster Independence Day? Dann könnte der Ego-Shooter District Zero von Contrial Productions das Spiel eure Wahl sein. Wieso? Nun, weil ihr euch hier mit Waffengewalt einer feindlichen Invasion außerirdischer Lebensformen erwehrt. Hört sich simpel an – ist es auch grafisch. Ähnlich wie unser zweiter Action-Kandidat Googunners! von Tayden, mit dem wir für heute den Gratis-Sack zu machen.

Ihr steht auf unkomplizierte Acrade-Action? Für euch schreit nichts so sehr „Befriedigendes Gunplay!“ wie die Aussicht darauf, ballistisch wertvoll gegen durchs Weltall eiernde Asteroiden vorzugehen? Dann, und wenn ihr Highscore-Junkie seid, solltet ihr euch beim Gelegenheitsspiel Googunners! hinters stationäre Geschütz klemmen. Apropos knackige Kostenlos-Action auf Steam – die schleudert euch jetzt ein ausnahmsweise empfehlenswerter Free2Play-Shooter entgegen.

Quellen: Steam / Oba gOat studio, Team Meatball, Contrail Productions, Tayden