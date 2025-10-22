Steam verschenkt 4 Gratis-Games – darunter ein episches Fantasy-Spiel

Und sie nimmt einfach kein Ende – die gefühlt tagtägliche Flut neuer Gratis-Games auf Valves Videospielplattform Steam. Klar, mit Triple-A oder auch nur Double-A können es diese komplett kostenlosen Spiele nicht aufnehmen. Dennoch finden sich regelmäßig, wie auch heute, immer wieder lohnende Gelegenheitsspiele für zwischendurch ein.

Diesmal dürft ihr euch freuen über: Ein Third-Person-Actionspiel angesiedelt in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting, ein weiteres Action-Spiel mit ganz viel grobkörnigen Pixeln und noch mehr Vampiren, einen Roguelike-artigen Top-Down-Shooter, und ein virtuelles Sammelkartenspiel im Early Access. Gucken wir uns das also mal an …

4 neue Gratis-Spielereien auf Steam – mit Action satt

Mittelalter ist für euch das höchste der Gefühle, und auch fantastischen Elementen, eben der Fantasy, seid ihr zugeneigt? Sofern diese Umschreibung auf euch zutrifft, möchten wir euch somit The Treasure Below von Yuhan Ma nahelegen. Der Action-Titel schubst euch in die Schulterperspektive, drückt euch „eine Vielzahl von Waffen“ in die Hände, wie es in der dazugehörigen Steam-Beschreibung heißt.

Auf drei Spiel-Modi dürft ihr euch gefasst machen: Arena-Modus, worin ihr euch Monsterwelle auf Monsterwelle stellt. Der Advenure-Modus, jener euch durch eine Reihe handgefertigter Dungeons peitscht. Und schließlich Online Co-op lässt euch zusammen mit Freunden gegen die garstigen Monstren antreten. Ungeheuer der blutsaugenden Art begegnen euch im Übrigen bei Blazing-Maidens von blankmindgg – schließlich ist dieser pixelige Action-Shooter von einem Vampire Survivors inspiriert, fährt folgerichtig allerlei Blutsauger*innen auf.

Lesetipp: Steam verschenkt 4 neue Spiele – darunter ein Rollenspiel

Kurz gesagt: Blazing-Maidens versetzt euch in die Rolle mehrerer Held*innen, welche sich schier endlosen Gegnerwellen vor charmanter Pixelkulisse stellen. Ähnlich actiongeladen geht es in Bat Blitz von Beef Dust Studios rund – denn dieses Action-Roguelike gewinnt zwar für seine simple Grafik keinen Blumentopf, dafür dürft ihr gegen dutzende und aberdutzende Fledermäuse ins Feld ziehen. Auch beim letzten Gratis-Game namens Dobro Goranku von Moonlabs geht’s atemlos heiß her.

Das Kartenspiel vermengt rasante Action mit strategischer Raffinesse – und dürfte mit seiner Ästhetik wieder solche Spieler*innen ansprechen, die niemals genug bekommen können von Fantasy & Co.. Bedenkt: Im Falle von Dobro Goranku handelt es sich um einen Early Access, was euch als Kartenspiel-Fan nicht davon abhalten sollte, mit Freude loszulegen. Apropos Valve-Plattform: Ein Steam-Update entpuppt sich aktuell als echtes „Gourmet-Zeug!“.

Quellen: Steam / Yuhan Ma, blankmindgg, Beef Dust Studios, Moonlabs