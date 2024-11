Steam: 4 kostenlose Spiele mit Release noch in dieser Woche

Ist es nicht schön zu wissen, dass nicht jedes neue Videospiel direkt darauf aus ist, euch 50 Euro oder mehr abzuzwacken? Immer wieder erscheinen auch Games in der Kategorie Free-to-Play, und zwar in einer bunten Sortierung, die verschiedenste Geschmäcker bedient.

Auf der Plattform Steam gibt es davon so gut wie wöchentlich neue Chargen. In dieser Woche sind beispielsweise ganze vier Titel kostenlos am Start. Vielleicht ist ja auch was dabei, das sich in eurer Spiele-Bibliothek gut machen würde.

Frontline Inferno – kostenlos auf Steam

Frontline Inferno ist ein FPS-Shooter mit Arcade-Feeling, der euch in actionreichem Tempo vor ungebremste Feuergefechte stellt. Ihr findet euch dabei in einem Kriegssetting dargestellt durch niedrig auflösende Low-Poly-Grafik wieder und ballert, was das Zeug hält, ohne euch mit komplexen Strategien aufzuhalten.

Selbst der Tod kann euch nicht aufhalten, denn ihr spawnt sofort erneut und seid ohne Pause zum Durchatmen wieder mitten im Geschehen. Seit dem 18. November bietet sich das Free-to-Play Frontline Inferno auf Steam an. Ursprünglich sollte das Spiel übrigens ein experimentelles Projekt von zwei Entwicklern sein, die sich selbst bis zur Fertigstellung eine Woche Zeit gaben.

SUPERVIVE – kostenlos auf Steam

SUPERVIVE versteht sich als MOBA mit Battle Royale Modus, das sich zusätzlich an Elementen von Helden-Shootern bedient. Wählt aus über 16 Jäger*innen, mit denen ihr das Schlachtfeld unsicher machen könnt, indem ihr euch laufend, springend oder gleitend darüber hinwegbewegt und auf eurer Route Feinden den Garaus macht. Ein gezielter Schlag, ein treffsicherer Schuss oder eine vernichtende Explosion haben alle das Potenzial, sich als entscheidender Angriff herauszustellen.

Neben der Battle Royale Variante mit vier Spieler*innen pro Team, existiert auch ein Modus für Zweierkonstellationen, eine Arena, in der je vier Teamkolleg*innen antreten, sowie die ein oder andere besondere Event-Herausforderung. Mit allerlei speziellen Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen seid ihr gut gewappnet, wenn ihr gemeinsam in Richtung Sieg schreiten wollt. Erste Schritte dahin sind ab dem 20. November auf Steam möglich.

Village Heroes – kostenlos auf Steam

Village Heroes begegnet euch als Hommage an klassische Retro-RPGs, in dem es den unverwechselbaren Pixel-Look von früher übernimmt. In dieser Optik präsentiert es euch eine Fantasy-Welt voller böser Mächte, die ihr mit vereinten Kräften besiegen müsst. Village Heroes ist nämlich ein MMO und darauf ausgelegt, dass ihr eure Freund*innen zusammentrommelt, um gemeinsam starke Bosse niederzustrecken und den anfallenden Loot einzusacken.

Talentbäume, sowie der Einsatz von Runen und Elementaren helfen euch dabei, eure Charaktere stetig zu verbessern und sie an stärker werdende Gegner anzupassen. Auch an eurer Ausrüstung könnt ihr feilen, die lässt sich nämlich mit der richtigen Technik ordentlich verstärken. Am 21. November könnt ihr damit loslegen, euren Helden oder eure Heldin in unterschiedlichen Abenteuern zu entwickeln.

Strinova – kostenlos auf Steam

In Strinova erwartet euch ein taktischer Third-Person-Shooter mit besonderem Twist. Protagonist*innen der Spielwelt sind Anime-Charaktere, die sich sowohl im dreidimensionalen, wie im zweidimensionalen Raum bewegen können. Dadurch eröffnet sich eine ganz neue Ebene für eure Perspektive und Strategie. So verändert ihr beispielsweise eure Angriffsfläche, wandert an Wänden entlang oder quetscht euch durch sonst unpassierbare Gänge.

Ihr könnt euch zwischen mehreren Karten und Spielmodi entscheiden, von denen in Zukunft noch weitere hinzugefügt werden sollen. Weiterhin müsst ihr festlegen, welche Rolle ihr im Kampfgeschehen übernehmen wollt und welche Waffen und Fähigkeiten euch ermöglichen sollen, diese zu erfüllen. Egal ob ihr am liebsten direkt vorprescht oder mehr Wert auf die Verteidigung der eigenen Linien legt – ihr entdeckt eine passende Herangehensweise für euch. Auf Steam wird Strinova ab dem 22. November gratis verfügbar sein.

Und wenn wir schon beim Thema kostenlose Spiele auf Steam sind: Das Cozy Game Doronko Wanko ist zwar nicht brandneu veröffentlicht, erfüllt dafür aber das Free-to-Play-Kriterium. Fans von süßen Hunden und witzigem Chaos sollten einen Blick wagen.

