Steam: 4 neue kostenlose Spiele diese Woche – darunter ein Rollenspiel-Highlight

Pünktlich zum Wochenstart versorgt uns Valves Videospielplattform noch einmal mit einer satten Ladung kostenloser Spiele, die ihr auf Steam einsacken könnt, ohne dabei auch nur einen Cent zu zahlen. Und ganz wie gerufen findet sich darunter sogar ein Rollenspiel-Highlight, das spaßige Spielstunden verspricht.

Doch auch die anderen drei Vertreter, die es abzustauben gilt, können sich sehen lassen. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt, entspringen diese doch auch noch verschiedensten Genres, die mit Horror, Plattformer und sogar einem MMORPG reichlich Abwechslung versprechen. Ebenso wie ihre Bewertungen, die sich durchaus sehen lassen können.

Steam: RPG, Horror & mehr – Das sind die 4 frischen kostenlosen Spiele

Um euch die kostenlosen Spiele auf Steam zu schnappen ist wie immer nichts weiter nötig, als auf den glänzend grünen Button auf der entsprechenden Store-Seite zu hämmern und die Titel zumindest schon einmal vorsorglich eurer Bibliothek hinzuzufügen. Anschließend gehören sie für immer euch – vorausgesetzt, ihr habt einen Account bei Valves Plattform. Dieser ist aber ebenso kostenfrei und die Erstellung verlangt euch nur wenige Minuten ab.

Ist dies einmal bewerkstelligt, erwarten euch die folgenden vier Vertreter:

The RPG: My First Dungeon Smells – Rollenspiel

– Rollenspiel Naica Online – MMORPG

– MMORPG Dogma – Horror

– Horror Batta? Batta! – Plattformer

Im Nachfolgenden stellen wir euch die Titel noch einmal etwas näher vor und verraten so, ob sie tatsächlich eures Blickes wert sind oder für immer in den Tiefen der kostenlosen Kost auf Steam verschwinden dürfen.

Die Gratis-Games vorgestellt

Fangen wir direkt mit dem vermutlichen Höhepunkt der Gratis-Games an: The RPG: My First Dungeon Smells stammt von den Entwicklerinnen und Entwicklern aus dem Hause Dionysus Acroreites und betraut euch mit der ehrenvollen Aufgabe, herauszufinden… warum der Dungeon eigentlich überhaupt so stinkt. Es handelt sich um den kostenlosen Prolog von The RPG, wobei es ohne nervige Grinderei oder Survival-Mechaniken auskommt und euch looten und leveln lässt, wie es sich für ein Rollenspiel gehört. In den fast ausschließlich positiven Bewertungen auf Steam schlägt sich dies ebenfalls nieder.

Steht euch der Sinn eher nach einem MMORPG, hat Entwickler FAT SLU etwas passendes für euch parat: „Naica ist ein plattformübergreifendes 8bit-Fantasy-MMORPG, in dem du in die Rolle eines einfachen Abenteurers schlüpfst, der versucht, denen zu helfen, die in Gefahr sind“, heißt es in der Beschreibung. Und weiter: „Kämpfe, sammle oder erkunde, was die Welt von Naica zu bieten hat, Geheimnisse liegen hinter jeder Ecke. Die Welt braucht deine Hilfe, Abenteurer, wirst du dem Ruf folgen?“

Ist euch das schon zu weichgesotten, solltet ihr lieber einen Blick auf das chinesische Horrorspiel Dogma vom gleichnamigen Entwicklerteam werfen. Der First Person-Schocker entführt euch in das Haus eurer Ahnen zurück, um kryptische Familiengeheimnisse zu entschlüsseln. Dazu müsst ihr zwischen den Welten hin- und herspringen und verfluchte Reliquien aufspüren, die euch das Fürchten lehren sollen.

Zu guter Letzt hätten wir dann noch das witzig klingende Batta? Batta!. Ebenso ungewöhnlich wie der Name fällt auch das Spielprinzip aus: In dem Plattformer von Team Battery schlüpft ihr in die Rolle einer besonders begabten Batterie, die in der Welt der weggeworfenen Gegenstände nach der entführten Prinzessin Smartphone suchen muss. Wem das zu aufgeladen und abgedreht ist, der hat allerdings Glück: An anderer Stelle haben wir gleich drei kostenlose Strategiespiele auf Steam parat, bei denen es etwas anspruchsvoller zugehen dürfte.

