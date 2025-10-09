  1. 4p.de
    2. »
  2. News
    3. »
  3. Steam wirft euch 4 neue Spiele hinterher: darunter ein Rollenspiel mit besonderer Grafik – aber großem Haken
Veröffentlicht inNews

Steam wirft euch 4 neue Spiele hinterher: darunter ein Rollenspiel mit besonderer Grafik – aber großem Haken

Avatar-Foto von Patrick Poti

Da hüpft das Herz der Pfennigfuchser unter den Gamern – denn: Nicht ein, oder zwei, auch nicht drei, sondern vier neue Steam-Spiele warten.

Eine Bildmontage mit dem Steam-Logo im Bildvordergrund und einer Farbexplosion im Bildhintergrund.
© Valve / Steam, pascalkphoto - adobe.stock.com, 4P.de [M]

Das sind die TOP 22 Spiele im Oktober 2025!

„Ja, ist denn heut‘ schon Weihnachten?“, fragte einst Franz Beckenbauer in einem zu Ruhm und wenig Ehren gekommenen Werbespot für einen Mobilfunkanbieter – und auch heute könnten sich Sparfüchse auf Valves Videospielplattform Steam dieselbe Frage stellen.

Der Grund sind vier nigelnagelneue Gratis-Games, die ihr einfach so, ohne auch nur einen einzigen Obolus aus eurem Kleingeldfach herauszukramen, auf eure Festplatten kippen könnt. Diesmal gibt’s – ungeachtet der hinter uns liegenden Grillsaison – ein fleischiges Gelegenheitsspiel, ein Rollenspiel, das die besondere Optik eines RPG-Makers hochleben lässt, sowie zwei actiongeladene Titel, bei denen euch die virtuellen Geschosse nur so um die Ohren pfeifen.

4 neue Gratis-Games auf Steam: Viel Action, viel Fleisch & ein Retro-RPG

Bevor ihr euch mit leuchtenden Augen auf Verdant Forest, das Action-Rollenspiel von Oba gOat Studio, schmeißt – bitte beachtet unbedingt: Dieses kostenlose Steam-Spiel ist momentan ausschließlich in chinesischer Sprache verfügbar. Das betrifft auch vor allem geschriebene Texte, oder die Menü-Oberflächen. Aber mal ehrlich: Welche bessere Möglichkeit gibt es, eine neue Fremdsprache zu lernen, als mit einem düsteren Fantasy-Game, das mit seinem Mischmasch aus Pixel-Grafik und handgezeichneten Charakter-Profilen zuckersüß aussieht?

Falls euch das fantastische Abenteuer rund um Magierin Abigail zu abgehoben klingt, geht’s in License to Grill von Team Meatball zurück auf den Boden der Tatsachen – oder eher: aufs Grillrost. Denn während 007 mit seiner Lizenz Wodka Martinis durchschüttelt, stürzt ihr euch dank Lizenz zum Grillen lieber zusammen mit bis zu sieben weiteren Spieler*innen in eine von belebten Stücken toten Tiers – Wienerwürstchen hier, Koteletts dort – dominierten 3D-Welt. Und haut euch in saftiger PvP-Action die Bratpfanne, die Pfeffermühle und alles andere, was das Küchenarsenal hergibt, auf die Rübe – oder eher die Fleischwurst. Und sonst so?

Lesetipp: Neues kostenloses Steam-Spiel fesselt euch jetzt stundenlang

Ihr wolltet euch schon immer mal durch eine Alien-Invasion ballern, als wär’s der US-amerikanische Unabhängigkeitstag wie im Hollywood-Blockbuster Independence Day? Dann könnte der Ego-Shooter District Zero von Contrial Productions das Spiel eure Wahl sein. Wieso? Nun, weil ihr euch hier mit Waffengewalt einer feindlichen Invasion außerirdischer Lebensformen erwehrt. Hört sich simpel an – ist es auch grafisch. Ähnlich wie unser zweiter Action-Kandidat Googunners! von Tayden, mit dem wir für heute den Gratis-Sack zu machen.

Ihr steht auf unkomplizierte Acrade-Action? Für euch schreit nichts so sehr „Befriedigendes Gunplay!“ wie die Aussicht darauf, ballistisch wertvoll gegen durchs Weltall eiernde Asteroiden vorzugehen? Dann, und wenn ihr Highscore-Junkie seid, solltet ihr euch beim Gelegenheitsspiel Googunners! hinters stationäre Geschütz klemmen. Apropos knackige Kostenlos-Action auf Steam – die schleudert euch jetzt ein ausnahmsweise empfehlenswerter Free2Play-Shooter entgegen.

Quellen: Steam / Oba gOat studio, Team Meatball, Contrail Productions, Tayden

Kommentare

0 Kommentare

Hinterlassen Sie bitte einen Kommentar.