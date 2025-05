Steam-Kracher für unter 1 Euro: 5 Cyberpunk-Spiele gerade jetzt unerhört günstig – Klassiker für Kenner

Eines der absoluten Gaming-Urgesteine im Bereich Cyberpunk ist und bleibt Deus Ex. Im Jahre 2000 erschienen, vom damaligen Studio Ion Storm (Thief: Deadly Shadows) aus der Taufe gehoben, bleibt das Spiel bis heute wegweisend für Rollenspiel-Action in einem Cyberpunk-Setting.

Der zweite Teil, Deus Ex: Invisible War, wurde bereits 2003 nachgeschoben – und enttäuschte Fachpresse und Spieler*innen im Vergleich zum Original eher. Über die Jahre folgten drei weitere Titel, wobei Human Revolution (2011) einerseits positiv aufgenommen wurde, Mankind Divided (2016) andererseits wieder die meisten Serienfans überzeugen konnte – hingegen The Fall (2013) wird zumeist als schwächster Ableger betrachtet. Auf Steam jedenfalls bekommt ihr gerade alle fünf Spiele unerhört preisgünstig …

Deus Ex-RPG-Klassiker: Alle fünf Spiele für (wirklich) kleines Geld

Denn noch bis zum 5. Juni lockt die Deus Ex Collection mit allen fünf Games der kultigen Deus Ex-Reihe auf Steam. Die Sammlung beinhaltet dementsprechend sowohl den Serienstartschuss als Game of the Year Edition, als auch alle Folgespiele. Kostenpunkt: Schlanke 9,55 Euro. Im Vergleich zum handelsüblichen Verkaufspreis von knapp 63 Euro, macht das eine Kostenersparnis von 85 Prozent aus. Komfortabel: Wer einzelne Deus Ex-Spiele in den Warenkorb schubst, nicht gleich das gesamte Fünf-Spiele-Paket, kann auch das preisgünstig tun.

Der damalige Bekanntmachungs-Trailer zu Deus Ex: Mankind Divided:

Während des Aktionszeitraums sind alle fünf Cyberpunk-Rollenspiele stark im Kaufpreis vermindert: Beispielsweise den allerersten Teil bekommt ihr für nicht ganz einen Euro – aber auch ein Mankind Divided schlägt mit nicht mal fünf Euro zu Buche. Bleibt die Frage: Lohnen sich die Spiele für Fans von Cyberpunk 2077 & Co.? Die kurze Antwort: Vielleicht.

Die lange Antwort: Sofern euch an Cyberpunk 2077 tiefgehende Entscheidungsfreiheiten gereizt haben, oder die Science-Fiction-mäßigen Rollenspiel-Elemente rund um Charakterentwicklung mithilfe von Augmentierungen, oder ihr einfach gerne in eine Cyberpunk-Geschichte rund um Verschwörungen und Transhumanismus eintaucht, sollte euch auch die Deus Ex-Reihe zusagen. Einige wichtige Punkte solltet ihr vor eurer Kaufentscheidung dennoch berücksichtigen.

Kein Cyberpunk 2077, aber dennoch RPG-Bretter

Gerade die älteren Deus Ex-Teile können vor allem grafisch mit einem Cyberpunk 2077 natürlich nicht mithalten. Das dürfte aber angesichts von Spielen, die mittlerweile teils zwei Jahrzehnte und mehr auf dem Buckel haben, nicht verwundern. Auch eine klassische Open World dürft ihr euch von Deus Ex nicht erwarten, vielmehr mehrere, geschlossene Areale, die ihr euch aber nach eigenem Gusto erschließen dürft.

Könnt ihr über diese Punkte hinwegsehen, stehen euch dicht erzählte Spielerfahrungen bevor, getragen von viel Nanotechnologie, politischen Intrigen – und jener Mixtur aus Action und Rollenspiel, mit der Deus Ex damals im Jahre 2000 die Gaming-Welt aufgerüttelt hat. Hingegen dieser Tage bleibt die Zukunft für den Cyberpunk-Klassiker Deus Ex unsicher.

