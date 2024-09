Steam: 5 kostenlose Spiele werden noch in dieser Woche veröffentlicht

Der September hat gerade erst angefangen und ihr habt euer Budget für Spiele bereits rückstandslos verprasst? Dann braucht ihr trotzdem nicht darauf zu verzichten, eure Steam-Bibliothek mit Neuerscheinungen zu füllen.

Immerhin findet ihr auf der Plattform allein in dieser Woche fünf taufrische Titel, die sich ab Release komplett kostenfrei anbieten. Reinschauen lohnt sich, ihr müsst ja nicht mal Eintritt zahlen.

Kostenlose Steam-Games am 2. September 2024

Direkt zum Start in die Woche öffnete Grand Fantasia: Origin am 2. September seine Tore. Einen Tag später um sechs Uhr morgens erfolgte der tatsächliche Release. Ab sofort erwartet euch also eine überarbeitete Version des MMORPGs Grand Fantasia mit einer verbesserten Engine, der neuen Klasse Ninja und diversen weiteren Anpassungen. Bedenkt, dass das Fantasy-Abenteuer im Anime-Stil zwar gratis spielbar ist, allerdings Ingame-Käufe ermöglicht.

Ebenfalls am Dienstag betritt Spectre Divide den Steam-Shop für einen Preis von null Euro. In diesem 3v3-Taktik-Shooter steuert ihr nicht nur einen Charakter über das Spielfeld, sondern gleich zwei. Wechselt zwischen beiden Perspektiven und formt dadurch die äußeren Umstände eures Erfolgs selbst mit, statt euch bloß auf die vorhandene oder nicht vorhandene Kompetenz eurer Teammates zu stützen. Erfreulich daran ist zudem, dass ihr nach eurem Tod als zweite Ausführung eures Ichs weiterkämpfen könnt. Auch hier bedarf es eines Verweises auf Echtgeld-Transaktionen.

Kostenlose Steam Games am 5. September 2024

In Sachen Fantasy-MMO auf Steam legt Tales of Wind kurz nach der Veröffentlichung von Grand Fantasian nach. Gameplay-technisch könnt ihr euch auf klassische Features wie Monsterkämpfe und Dungeons einstellen, hinzu kommen Extras wie die Möglichkeit, sich selbst in ein Ungeheuer zu verwandeln, um besondere Fähigkeiten zu nutzen. Ein Hauch Farming-Sim ist ebenfalls mit verbaut: Ihr dürft euch auf einem eigenen Bauernhof austoben und, wie es dank der leider etwas holprigen Übersetzung heißt „In der Kirche mit dem Priester die Liebe schwören“. Tales of Wind enthält, genau wie die zuvor aufgelisteten Titel, Ingame-Käufe.

Otherwordly: Beginning of the Rift bringt euch in ein ganz anderes Genre. Das 3D-Adventure hat die Zukunft im Jahre 2040 zum Schauplatz, in welcher Paralleldimensionen sich in den normalen Alltag einfügen. Eure Aufgabe als Mitarbeiter*in eines Forschungslabors besteht darin, durch die unterschiedlichen Realitäten zu reisen und dort mysteriöse Speichermedien aufzusammeln. Während ihr Rätsel löst und Geheimnisse lüftet, solltet ihr euch immer bewusst sein, dass eure Entscheidungen das Schicksal der Menschheit beeinflussen können.

Kostenlose Steam Games am 6. September 2024

Das Schlusslicht in der Aufstellung kostenloser Steam-Spiele in dieser Woche bildet RPG Rush Heroes. Als Antwort auf die Entführung von 32 Katzen, welche das Katzenkönigreich tiefgreifend erschüttert, müsst ihr euch mit drei weiteren Held*innen zusammentun und die Vermissten aufspüren. An eurer Seite kämpfen ein Zauberer, ein Bogenschütze und ein Priester gegen die Orks – ihr selbst übernehmt die Rolle des Kommandeurs oder der Kommandeurin der Tempelritter. Auf eurer Mission werdet ihr hilfreiches Equipment finden und eure Gruppe stärken, sodass der Sieg stetig näher rückt.

Reichen euch diese fünf Free-to-Play Titel noch nicht, um euren schier endlosen Durst nach neuen Games zu stillen, dürfte euch die aktuelle Auswahl an Gratis-Spielen im Epic Games Store interessieren.

Quellen: Steam / Grand Fantasia: Origin, Steam / Spectre Divide, Steam / Tales of Wind, Steam / Otherwordly: Beginning of the Rift, Steam / Rush Heroes