Steam: Komplett kostenlos – 6 neue Spiele für den August jetzt zum Download verfügbar

Nur noch ein paar wenige Tage verbleiben uns im Sommer des Jahres 2025, dann bläst uns der Herbst auch schon wieder seinen Wind um die Ohren. Damit euch auch im letzten Monat nicht doch noch das Sommerloch schluckt, haben wir sechs neue kostenlose Spiele auf Steam parat, mit denen euch ein abwechslungsreicher August ins Haus steht.

Denn während der Summer Sale die Preise purzeln ließ, zahlt ihr für die vorgestellten frischen Vertreter nicht einmal einen müden Cent. Vorausgesetzt natürlich, ihr seid in Besitz eines Accounts bei Valves Videospielplattform – den ihr selbstredend ebenfalls kostenfrei erstellen könnt. Ist das geschafft, müsst ihr nur noch auf den allseits bekannten grünen Button hämmern und könnt sofort loslegen.

Steam: 6 neue Gratis-Games warten auf euch – jetzt kostenlos abstauben

Bevor euch das frische Futter im Spielesommer ausgeht, versorgt euch Steam also mit sechs brandneuen Spielen, die ihr schon jetzt kostenlos eurer Bibliothek hinzufügen dürft. So weit, so heiß – doch natürlich müssen die Titel auch nach eurem Geschmack sein, um sie genießen zu können. Glücklicherweise offenbart sich ein knallbunter Genre-Mix, der es zumindest schon einmal vereinfacht, einen passenden Vertreter ausfindig zu machen.

Zwischen einem rundenbasierten Rollenspiel, wie es dank dem auch von uns im Test hochgelobten Claire Obscure: Expedition 33 jüngst wieder eine Renaissance erleben dürfte, über einen 3D-Horror-Schocker bis hin zu einem spacigen Shooter im Battle Royale-Stil ist so ziemlich alles dabei, was das Spieleherz begehrt.

Passend dazu: Steam: Komplett kostenlos – Diese 4 neuen Spiele gibt es jetzt für immer geschenkt

Die folgende Liste gibt Aufschluss, welche Art von Titel euch mit den jeweiligen Gratis-Games auf Steam erwartet:

Vor allem der Charme von Nightlings, der etwas an populärere Veröffentlichungen der jüngeren Vergangenheit, die sich im selben Genre bewegen, erinnert, dürfte einen Blick wert sein. Für wen das so gar nichts ist, der findet mit Kasama: The Awakening ein wesentlich entspannteres kostenloses Spiel auf Steam, das mit grafischem Glanz zumindest auf optischer Ebene vielversprechend ist. Aber auch die beschriebene Story, die sich in den Spielinformationen hinter der bezaubernden Reise verbirgt, klingt durchaus spannend.

Finden die sechs genannten Games so gar keinen Anklang bei euch, braucht ihr nicht den Kopf in den Strandsand stecken: Glücklicherweise hat uns Valves Videospieldistributionsplattform schon den ganzen Sommer über mit reichlich kostenlosen Spielen auf Steam versorgt, von denen wir euch eine ganze Reihe weiterer an anderer Stelle ans Herz legen.

Quellen: Steam