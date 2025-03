Steam: Gleich 6 Spiele fliegen heimlich raus – diese Titel sind betroffen

Dass Valves Spieledistributionsplattform Steam uns in aller Regelmäßigkeit mit frischem Futter in Form von neuen Titeln versorgt, ist eine klare Sache. Dass Spiele hingegen von der Plattform runterfliegen, nicht unbedingt.

So ist es nun allerdings geschehen, denn gleich mehrere Games wurden klammheimlich aus der Storefront des Publishers und Entwicklers entfernt. Dabei handelt es sich allesamt um Werke aus dem Hause Codemasters, welches seit 2021 zum Kosmos des populären Publishers Electronic Arts zählt.

Steam: 6 EA-Spiele aus dem Store entfernt

Insgesamt sind es sechs Spiele, die ohne vorherige Ankündigung aus dem Steam Store verschwunden sind. Eine offizielle Stellungnahme bleibt uns EA beziehungsweise Codemasters schuldig, denn warum man sich gegen den Verbleib der Titel bei Steam entschieden hat, verrät man uns seitens Publisher oder Entwickler nicht. Stattdessen findet man über die SteamDB einen Hinweis, der EA in die Veranwortung zieht: „app_retired_publisher_request“ heißt es hier.

Schon vor wenigen Tagen, am Freitag, dem 14. März war es so weit und EA zog den sechs Abschusskandidaten den Steam-Stecker. Am selben Tag wurde einer von ihnen – Operation Flashpoint: Dragon Rising – auch aus dem Spieleabonnement EA Play entfernt. Bei den sechs Titeln, die ihr fortan an nicht mehr auf Steam findet, handelt es sich um die nachfolgenden:

Operation Flashpoint: Dragon Rising

Toybox Turbos

Rise of the Argonauts

Maelstrom: The Battle for Earth Begins

Damnation

Hospital Tycoon

Fans zeigen sich auf Reddit und in den sozialen Netzwerken nicht gerade erfreut über die Entscheidung EAs, stattdessen herrscht Frust, wenn die genannten Games auch nicht gerade auf ausschließlich positive Reviews zurückschauen können. Zwar munkelt man, dass ganz einfach die Lizenzen für die EA-Titel ausgelaufen sein könnten, dennoch stößt das unangekündigte und unbegründete Verschwinden Spielerinnen und Spielern sauer auf.

Außerdem sei dies einigen Beobachtenden ein weiterer Schritt in eine Richtung, in der auf die Erhaltung von Videospielen immer weniger Wert gelegt werden würde. Die meisten Titel werden heutzutage digital verkauft, womit die Publisher oftmals alleinige Entscheidungsgewalt darüber genießen, wie lange ein Spiel zugänglich ist. Dass euch frisches Futter ausgeht, braucht ihr allerdings nicht zu fürchten: Gleich sieben neue kostenlose Spiele gibt es jetzt auf Steam zum Gratis-Download.

