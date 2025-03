Steam: 7 kostenlose Spiele jetzt frisch verfügbar – direkt downloaden

Damit eurem Gaming-PC auch ja nicht der Treibstoff ausgeht, versorgt man euch regelmäßig seitens Steam mit kostenlosen Spielen. Auch in dieser Woche serviert euch Valves Plattform frisches Futter, das ihr euch gratis schmecken lassen dürft.

Egal, ob ihr noch nichts zum Zocken für das bevorstehende Wochenende gefunden habt oder einfach nach spaßigem Stoff für den Feierabend sucht: Bei Steam werdet ihr fündig, denn gleich sieben Videospielvertreter warten nur so auf euren Download.

Neu bei Steam: 7 kostenlose Spiele stehen jetzt zum Download bereit

Unter den kostenlosen Spielen, die sich auf Steam tummeln, finden sich immer wieder Perlen. Schiebt man die eher vernachlässigbaren Pausenfüller einmal ein Stück zur Seite und schlägt sich den Weg durch den Live Service-Dschungel, so offenbaren sich durchaus lohnenswerte Titel, für die ihr nicht erst in die Tasche greifen müsst.

Den einen oder anderen Leckerbissen haben wir für euch auf den folgenden Zeilen herausgepickt. Dabei dürfte für fast jeden Geschmack etwas dabei sein – vom adrenalingetränkten Arena-Shooter bis hin zur nicht minder spannenden Sportsimulation.

#1 DashFire

DashFire freut sich nur kurz nach seinem Release vor rund einer Woche bereits über einen positiven Steam-Score. Kein Wunder: Der an Arena-Shooter der alten Schule angelehnte Titel verspricht atemraubende Action mit bis zu acht Spielerinnen und Spielern. Wer auf Unreal Tournament, Quake und Co. steht wird hier definitiv fündig.

#2 Phoenix 2

Actionreich geht es auch mit Phoenix 2 weiter. Das Shoot’em’Up kombiniert klassisches Arcade-Gameplay mit einem modernen Look und wartet mit einer Story-Kampagne sowie täglichen neuen Missionen auf. Auf Steam freut sich das kostenlose Spiel, das am 7. März erschienen ist, derweil über sehr positive Bewertungen.

#3 Bloodline

Dass Metroidvanias massentauglich sind, haben zuletzt einige starke Genre-Vertreter wie Hollow Knight, Ori and the Will of the Wisps oder auch das stark von Castlevania inspirierte Bloodstained: Ritual of the Night erneut bewiesen. Vor allem für Fans des zuletzt genannten könnte sich Bloodline bewähren, schlägt es doch allein seinem Style nach zu urteilen in eine ähnlich düstere Kerbe.

#4 Dwarfs Delight

Dwarfs Delight glänzt nicht nur mit einem besonders coolen Namen: Der explosive lokale Multiplayer für zwei bis vier Spielerinnen und Spieler setzt auf einen erfrischenden Mix aus Humor, Strategie und actionreichem Gameplay, bei dem im Kampf um Ruhm und Bier jeder Krug zählt. Vor allem wenn euch Games wie Gang Beasts gefallen, solltet ihr einen Abstecher in die Taverne in Erwägung ziehen.

Acht andere spannende Spiele bei Steam, für die ihr keinen Cent bezahlt

#5 War Robots: Frontiers

Wer Gefallen an taktischer Mech-Action im Rahmen intergalaktischer Schlachten findet, sollte das Visier ein Stück hochklappen und sich War Robots: Frontiers einmal aus der Nähe ansehen. Ihr baut und individualisiert euren eigenen Kriegsroboter und zieht mit ihm an die Front des kostenlos spielbaren Online-Shooters, während ihr euch mit anderen Pilotinnen und Piloten zusammenschließt.

#6 HoloCall – Send Your Cheers!

Habt ihr statt Maschinenöl lieber Rhythmus im Blut, solltet ihr einen Step in Richtung HoloCall – Send Your Cheers! wagen. Das actionreiche Musikspiel erinnert an vergangene Genregrößen wie Guitar Hero, kommt aber mit einem abwechslungsreichen Anime-Twist, der von Twitchs HoloLive-Szene inspiriert ist. Die positiven Bewertungen und das gezeigte Gameplay sprechen für sich und ihr habt nichts zu verlieren, wenn ihr dem kostenlosen Hit eine Chance einräumt.

Zu guter Letzt kommen Fußballfans noch einmal so richtig in Stadionstimmung, denn Axios Football schickt sich an, etwas frischen Wind in die Sportsimulationen zu bringen. In der Rolle eines professionellen Managers nehmt ihr die Zügel eures Teams in die Hand und führt es zum Sieg. Wer Abwechslung zu EAs Branchenprimus sucht, kommt hier komplett kostenlos zum Anpfiff.

Noch mehr kostenlose Spiele auf Steam

Ist zwischen den genannten Games tatsächlich kein Titel dabei, der euch trotz des Gratis-Tags zum Download bewegt, müsst ihr nicht gleich aufgeben.

Wir haben an anderer Stelle ein paar weitere kostenlose Spiele auf Steam für euch zusammengesammelt, unter denen vielleicht der passende Kandidat verborgen liegt.

