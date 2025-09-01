Steam: 7 neue kostenlose Spiele für den September – schon jetzt zum Download verfügbar

Das mittlerweile neunte Blatt des Kalenders ist aufgeschlagen und der Sommer zählt seine letzten warmen Stunden in der strahlenden Sonne, ehe auch schon der Herbst an die Tür klopft. Damit ihr in der gemütlichsten Zeit des Jahres nicht ohne frisches Futter auskommen müsst, setzt euch Steam gleich sieben neue kostenlose Spiele vor, mit denen ihr im September eure Zeit bestens vertreiben könnt.

Die taufrischen Titel lassen sich schon jetzt herunterladen, wie immer ist dafür nichts weiter nötig, als einen Account auf Valves Videospieldistributionsplattform zu eurem Besitz zu zählen. Diesen könnt ihr natürlich ebenso kostenfrei einrichten, sodass dem Spielespaß auch im September nichts im Wege stehen dürfte. Und damit auch jede und jeder von euch etwas findet, präsentiert sich ein bunter Genre-Mix, bei dem von Shooter über Dating-Sim bis 2D-Plattformer alles dabei ist.

Steam: 7 neue Gratis-Games stehen bereit – jetzt kostenlos schnappen

Damit ihr euch erst einmal einen groben Überblick über die kostenlosen Spiele, die Steam euch auch im September serviert, verschaffen könnt, haben wir im Folgenden für euch einmal grob zusammengefasst, worum es in jedem der Titel eigentlich geht. Wer es im Anschluss ausführlicher will, dem empfehlen wir einen Klick auf die Store-Seite des jeweiligen Gratis-Games.

Alternativ und bevor ihr euch durch den teilweise doch recht generisch klingenden Klappentext quälen müsst, lockt ja auch noch der große grüne „Spiel starten“-Button, der euch ohne einen Cent zu löhnen anlächelt.

Denn was verschafft euch einen besseren Eindruck, als das Spiel einmal selbst anzuwerfen? In aller Regel nur wenig, fürs Erste habt ihr hier aber zunächst einmal alle sieben kostenlosen Steam-Spiele auf einen Blick:

Lucid Clowder – flotter, Waffen- und Movement-basierter Shooter

Monster Girl Manor – farbenfrohe Dating-Sim im wunderschönen Visual Novel -Look

-Look Memoria Altera – narratives, geheimnisvolles Puzzle-Adventure

Ondine: Prototype – mechanisch komplexer 2D-Shooter mit Fortschrittssystem

mit Fortschrittssystem Unknowz – kooperatives Piratenabenteuer , das ein wenig an It Takes Two erinnert

, das ein wenig an It Takes Two erinnert Keep ‚Em Out – simpler Survival-Shooter in mitten einer Zombieapokalypse

in mitten einer Zombieapokalypse GuraQuest – ebenfalls simpel wie kurz gehaltener 2D-Plattformer in niedlicher Aufmachung

Ist für euch unter den genannten Videospielvertretern so gar keiner dabei, der euch anspricht, braucht ihr nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. An anderer Stelle haben wir drei weitere brandaktuelle und kostenlose Spiele auf Steam parat, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Quellen: Steam