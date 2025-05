Steam: 8 neue kostenlose Spiele im Mai – schon jetzt zum Download verfügbar

Während Steam vor allem mit seinen starken Sales immer wieder leidenschaftliche Gamerinnen und Gamer in seinen Store zieht, verstecken sich zwischen den zahllosen Schnäppchen auch jede Woche neue kostenlose Spiele in den virtuellen Ladenregalen. Im Mai ist es damit natürlich ebenfalls noch lange nicht vorbei, findet ihr doch reichlich frisches Futter für eure Spielebibliothek für lau.

Gleich acht neue Gratis-Games gibt es dieser Tage auf Valves Videospieldistributionsplattform, für die ihr keinen Cent löhnen müsst. Selbst dann, wenn euer Backlog förmlich überläuft: Die taufrischen Titel sind definitiv einen Blick wert, und sei es, dass ihr sie euch nur für triste Regentage sichert. Und auch hinsichtlich der nahenden Sommersaison kann es nicht schaden, vorzusorgen: Viele der Spiele sind kompatibel mit dem Steam Deck, was euch lange Bus- und Bahnfahrten erleichtern dürfte.

Steam: 8 neue Gratis-Games – schnappt sie euch jetzt komplett kostenlos

Wie immer müsst ihr nichts weiter tun, als auf Steam den großen grünen „Spiel starten“-Knopf (oder alternativ: den blauen „Zur Bibliothek hinzufügen“-Button) zu drücken. Im Anschluss stehen euch die kostenlosen Spiele für immer zur Verfügung und ihr könnt sie jederzeit auf dem PC, Steam Deck oder eurem Laptop installieren. Damit ihr halbwegs wisst, worauf ihr euch einlasst, verraten wir euch folglich, worum es in den acht neuen Gratis-Games geht.

#1 Operation: Escape

Operations: Escape ist ein Top-Down-Shooter, in dem Aliens alles andere Leben bedrohen. Ihr schnappt euch ihre Waffen und setzt sie im Kampf gegen die außerirdischen Invasoren ein.

#2 When the Crow Sings

Das nächste Spiel trägt den atmosphärisch klingenden Namen When the Crow Sings, zu deutsch: Wenn die Krähe singt und bringt allerhand Mysterien mit sich, die in einem liebenswerten Artstyle verpackt werden. Ihr findet euch in der fernen Zukunft wieder, in der anthropomorphe Tierwesen ein eher angespanntes Leben mit den Menschen führen, die den Planeten verwüstet haben.

#3 MASTERMIND

Mit MASTERMIND werdet ihr Teil einer Spielshow, in der die Mitspielenden einem knallharten Kampf ums Überleben ausgeliefert werden, in welchem Waffen und diverse Gegenstände ihre Chancen erhöhen.

Ihr dachtet, Dating-Simulationen könnten niemals etwas mit schnellen Autos zu tun haben? Dann habt ihr euch geirrt, denn in Midnight Date Unleashed entscheidet vor allem eure Pferdestärke darüber, ob eure Verabredung von euch begeistert ist oder ihr beim nächstbesten Zwischenstopp ausgetauscht werdet. Hier trifft knalliger Soundtrack auf rasantes Gameplay.

Lesetipp: Steam: 7 neue kostenlose Spiele vorgestellt – jetzt gratis downloaden

#5 By Bait or By Bullet

Kommen wir direkt zur nächsten unkonventionellen Kombination zweier Genres: In By Bait or By Bullet (im Deutschen: Per Köder oder per Kugel) trifft Angeln auf Action, denn der Roguelike-Fishing-Simulator wirft den kostenlosen Köder aus. Der Mix klingt wild wie wirr, weswegen sich ein zweiter Blick allein lohnen dürfte.

#6 Goblins & Gun Runnin‘

Der Titel des sechsten Gratis-Games bringt es recht präzise auf den Punkt: Goblins & Gun Runnin‘ ist ein klassisches, ziemlich kurzweiliges Roguelike, welches die Highlights des Genres geschickt kombiniert und euch tief in die Dungeons entführt, die es mit unzähligen Waffen ausgerüstet zu erkunden gilt.

#7 GOO-B3-R

Fans von entschleunigenden Rätselspielen kommen mit GOO-B3-R auf ihre Kosten – beziehungsweise nicht, denn natürlich ist auch das siebente vorgestellte Spiel kostenlos auf Steam zu finden. Es erinnert teilweise an Portal, allerdings nicht mit den dimensionsverändernden Guns, sondern Farbpistolen, die kunterbunten Glibber verspritzen, um Rätsel zu lösen und ihre Herausforderungen zu meistern.

#8 Clockwork Sword

Zu guter Letzt findet ihr mit Clockwork Sword ein weiteres Spiel umsonst auf Steam, welches in die Sparte der isometrischen Hack and Slay-Titel fällt. Stellt euch auf chaotische Actionsequenzen und eine farbenfrohe, lebendige Grafik ein, während ihr als Held mit haufenweise Waffen ausgestattet versucht, den Tag zu retten.

Mit den acht taufrischen Titeln dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein – ob von Racing-Dating-Sim bis Angel-Roguelike. Falls nicht, tut das keinen Abbruch: Auf Steam findet ihr weitere kostenlose Spiele, von denen wir euch schon in den Vorwochen gleich sieben ans Herz legen konnten.

Quellen: Steam