Steam: 8 neue kostenlose Spiele vorgestellt – ihr könnt sie ab sofort zocken

Kostenlose Spiele gibt es bei Steam nicht gerade wenige und jede Woche gesellen sich neue Vertreter dazu. So auch in dieser, in der euch gleich acht frische Games zum Gratis-Download grüßen.

Damit ihr bei all der Freeware nicht den Überblick verliert, helfen wir euch selbstverständlich weiter. Die Titel stehen euch ab sofort und ohne Umwege zur Verfügung und wir verraten, worum es sich bei ihnen eigentlich handelt.

Steam: Kostenlos ins Spiele-Wochenende – mit diesen Gratis-Games

Unter den acht kostenlosen Titeln, die ihr neuerdings bei Valves Videospieldistributionsplattform finden könnt, verbirgt sich natürlich die eine oder andere Leckerbissen.

Noch besser aber dürfte euch der Umstand schmecken, dass für fast jede und nahezu jeden etwas dabei sein dürfte – von nervenzerreißendem Psycho-Horror über rundenbasierte Strategieschlachten bis hin zum mittelalterlichen MMORPG: Steam hat das Richtige für euch.

#1 Mirrored Phantoms

Der Psycho-Horrortrip für eine Spielerin oder einen Spieler wurde von Master-Studenten der SMU Guildhall entwickelt und wirft euch in eine furchteinflößende Marionettenmanufaktur, in der nichts so ist wie es zu sein scheint. Die atmosphärische Spielwelt lädt euch zum Erkunden und Entdecken ein, während ihr die Mysterien um die Spiegelsplitterstücke aus der First Person-Perspektive heraus löst.

#2 DIROK

Wollt ihr euch beim Grübeln weniger gruseln, ist womöglich DIROK ein passender Zeitvertreib für euch. Das rundenbasierte Strategiespiel gibt es aktuell ebenfalls kostenlos auf Steam zu erhaschen und kombiniert den Klassiker Vier Gewinnt mit modernen Deckbuilding-Elementen auf geschickte Weise. Über 100 reale historische Figuren stehen euch zur Auswahl, aus denen ihr euer Deck zusammenbauen dürft.

#3 Cashers of Aetheria

Ebenfalls in der Riege der strategischen Kartenspiele zu verorten, schickt sich Crashers of Aetheria an, euch in hitzigen PvP- oder CPU-Gefechten um euer Schicksal über alle Plattformen hinweg zu duellieren. Der Titel befindet sich im Early Access, blickt aber bereits jetzt auf positive Bewertungen bei Steam und wartet mit saisonalen Events auf euch und eure Liebsten.

#4 Lazer Tag Arena

Wie der Name womöglich bereits durchscheinen lässt, handelt es sich bei Lazer Tag Arena um eine virtuelle Laser Tag-Simulation. Bis zu sechs schießwütige Freundinnen und Freunde könnt ihr euch schnappen und euch die Lichtgeschosse ganz im Stil eines Blasters aus Star Wars und Co. um die Ohren feuern.

Passend dazu: Steam – Schnappt euch für kurze Zeit dieses Spiel völlig kostenlos

#5 Life is Feudal: Arden

Das MMORPG wurde von LTG entwickelt und wirft euch in die unbarmherzigen Zeiten des Mittelalters. Wer zwischen Kingdom Come Deliverance 2, Manor Lords und weiteren Vertretern gar nicht genug von der dunklen Epoche kriegen kann, der dürfte mit den adrenalingeladenen PvP-Kämpfen, den Plot verzerrenden, politischen Intrigen und den Crafting-Möglichkeiten voll auf seine Kosten kommen – die in dem Fall nicht einmal ein lumpiges Silberstück betragen.

#6 SongBird: FlingAThing

Fans der sogenannten Precision Platformer sollten einen Blick auf SongBird: FlingAThing werfen. Ihr schlüpft in das Gefieder eines kleinen Vögelchens, dessen Aufgabe es ist, sich selbst über die Ziellinie zu schleudern. Damit ist das Spielprinzip eigentlich schon erklärt, fällt das Drumherum ohnehin wenig ins Gewicht.

#7 Fishing Clicker

Wer einfach mal das Hirn abschalten will und das am besten für eine ganze ruhige Weile lang, der findet in Fishing Clicker seinen Frieden. Schon in der Spielbeschreibung auf Steam wird Geduld als Voraussetzung für einen erfolgreichen Fang gefordert, seid ihr doch dazu angehalten, ein paar richtig fette Fische aus dem Wasser zu ziehen, um euch die Tasche vollzumachen und euch neue Ruten und Köder zu kaufen.

#8 Rotosaurus Adventure

Ein waschechtes Puzzle-Spiel, das die eine oder andere knifflige Kopfnuss für Rätselliebhabende im Gepäck zu haben verspricht, findet sich in Rotosaurus Adventure. Ihr müsst ein kastenförmiges Puzzle richtig drehen, um Gegner zu überwinden, stachligen Hindernissen auszuweichen und die „Gedanken verdrehenden Challenges“ zu meistern.

Weitere kostenlose Spiele bei Steam

Zu jedem der vorgestellten Titel findet ihr an entsprechender Stelle in Valves Storefront natürlich weitere Informationen, die euch zum Klick auf den Download-Button bewegen sollen. Ist unter den acht von uns vorgestellten und ab sofort verfügbaren Vertretern allerdings nichts für euch dabei, braucht ihr nicht den Kopf in den Sand stecken.

An anderer Stelle haben wir zwölf weitere kostenlose Spiele bei Steam für euch vorgestellt, auf die es sich im wahrsten Sinne bezahlt machen kann, ein Auge zu werfen.

Quellen: eigene Recherche via Steam