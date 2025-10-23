Steam: Nur 8,99 Euro – meistverkauftes Spiel von 2023 bekommt ihr noch für kurze Zeit zum absoluten Tiefstpreis

Wenn auf etwas in der wilden Welt der Videospiele Verlass ist, dann darauf, dass Steam uns in aller Regelmäßigkeit mit starken Sales die beliebtesten Blockbuster um die Ohren feuert. So auch dieses Mal, denn mit Hogwarts Legacy bekommt ihr das meistverkaufte Spiel des Jahres 2023 jetzt zum Tiefstpreis angeboten.

Nicht einmal neun Euro müsst ihr für den Kassenschlager, den man auch im Jahr 2025 noch zu den Dauerbrennern zählen dürfte, auf Valves virtuelle Ladentheke legen. Absoluter Tiefstpreis, mit welchem der Deal von vor wenigen Wochen nun sogar noch einmal unterboten wird. Wolltet ihr also schon immer wissen, wie es sich anfühlt, selbst an der berühmten Schule für Hexerei und Zauberei die Nase in die Bücher zu stecken, sich mit grimmigen Kobolden herumzuschlagen und zum mächtigsten Magus seinerzeit aufzusteigen, habt ihr jetzt die bislang günstigste Gelegenheit dazu.

Hogwarts Legacy: So günstig war das Spiel auf Steam noch nie – aber ihr müsst euch beeilen

Beim Preis von nur 8,99 Euro müsst ihr gar nicht erst euer Verließ bei Gringotts plündern, sondern am besten direkt einen Blick auf Steam werfen. Hier wartet Hogwarts Legacy aktuell im Rahmen des großen Warner Bros. Games-Sale, der vor wenigen Tagen gestartet ist, nebst anderen spielerischen Schmuckstücken wie Mortal Kombat 1 oder – passend zum Schocktober – dem FEAR Komplettpaket, das Horror-Fans für knapp fünf Euro nicht nur preislich aus den Latschen hauen dürfte.

Doch vor allem für Potterheads dürfte sich ein zweiter Blick lohnen, denn auch die LEGO Collection, welche die komplette Schullaufbahn Harrys abdeckt, ebenso wie den Sport-Ableger Quidditch Champions, findet ihr hier drastisch reduziert. Noch bis zum 23. Oktober um 19 Uhr unserer Zeit läuft das Angebot auf Steam, ehe Hogwarts Legacy wieder mit seinem ursprünglichen Preis von satten 59,99 Euro versehen wird. Selbst für die Deluxe Edition mit sämtlichen Bonusinhalten werden euch nur schlappe 10,49 Euro abverlangt, solltet ihr einen ausgiebigeren Ausflug Richtung Zauberschule planen.

Passend dazu: Unser ausführlicher Test zu Hogwarts Legacy

Habt ihr euch bislang noch so gar nicht vom äußerst populären Action-Rollenspiel verzaubern lassen, ist es jetzt allerhöchste Zeit, in den scharlachroten Hogwarts Express zu steigen und eure ganz persönliche Geschichte in der von J.K. Rowling erdachten, magischen Welt zu Papier zu bringen. Warum sich ein Neuanfang in Hogwarts Legacy auch heute noch lohnt, haben wir an entsprechender Stelle schon einmal für euch niedergeschrieben. Wenn ihr es gar nicht mehr erwarten könnt, Harry, Ron und Hermine erneut im Kampf gegen den dunklen Lord zur Seite zu stehen, müsst ihr euch jedoch noch etwas länger gedulden.

Dies ist nämlich erst ab 2027 möglich, denn dann soll HBOs Harry Potter-Serie endlich starten. Apropos dunkler Lord: Die mögliche Neubesetzung Voldemorts in der Serienadaption bringt Fans gerade so richtig zum Ausrasten. Wer sich dem ganzen Hokuspokus doch lieber in Videospielform widmet, um die Wartezeit zu vertreiben, der dürfte mit Avalanches Adaption umso mehr auf seine Kosten kommen: Eine eigentlich normale Interaktion hat einen Spieler jetzt satte 200 Spielstunden in Hogwarts Legacy gekostet.

Quellen: Steam

