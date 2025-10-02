Steam: 90 Prozent Rabatt – Dieser Koop-Hit kostet weiniger als eine Brezel

Jeder Steam-Sale breitet der Schar an Videospiel-Fans von Neuem eine Fülle an Games aus, die mit einem verlockenden Preis von wenigen Euro oder einem Rabatt von bis zu 90 Prozent zum Kauf motivieren sollen. Vom gefeierten AAA-Erfolg bis zum kuriosen Geheimtipp ist alles dabei.

So könnt ihr für ein Grundschultaschengeld von nicht einmal 1,50 Euro jetzt ein kreatives Koop-Abenteuer schnappen – und prinzipiell auch allein zocken, wenn ihr es denn so wollt. In jedem Fall erwartet euch eine spannende Bewegungsmechanik.

Steam: Koop-Puzzleplattformer Biped für nur 1,24 Euro im Sale

In Biped steuert ihr nämlich einen zweibeinigen Roboter und übernehmt dabei entweder mit zwei Sticks eures Joypads oder mit den beiden Maustasten jeweils eines der Beine. Gewöhnungsbedürftig, aber nach einer Weile wird euch diese Mechanik ins Blut… oder in die Schaltkreise übergehen. Ob laufen, schlittern, Maschinen bedienen oder auf kissengleichen Trampolin herumspringen – Biped wird euch mit seinen witzigen Ideen immer wieder überraschen. Auf Steam spart ihr gerade 90 Prozent und zahlt somit weniger als für eine Kugel Eis.

Im Koop-Modus wird der Puzzle-Plattformer endgültig zum unterhaltsamen Spielespaß. Mal seid ihr wie in Unravel 2 miteinander verbunden, dann wiederum müsst ihr in Schalter- oder Farbrätseln, die kreativ, aber nicht zu schwer sind, kooperieren. Die bunte Optik, das abwechslungsreiche Leveldesign und die niedlichen Protagonisten machen Biped auch zum Familienspaß für alle Altersgruppen.

Lesetipp: Dieser Kassenschlager ist grad zum Tiefstpreis auf Steam

Auf Steam kommt das Indie-Game von den NEXT Studios aus dem Jahr 2020 auf 85 Prozent positive Bewertungen bei rund 9.300 Rezensionen. Auf Metacritic hat der Koop-Puzzlespaß auf dem PC immerhin eine Durchschnittswertung von 74 von 100 möglichen Punkten eingefahren.

Im Autumn Sale ist Biped noch bis zum 6. Oktober für gerade einmal 1,24 Euro zu kaufen – noch günstiger ist da nur dieses Spiel auf Steam. Und wer einen Narren an dem charmanten Abenteuer gefunden hat, kann sich schon sehr bald auf einen Nachfolger einstellen: Biped 2 ist für einen Release am 5. November auf allen aktuellen Plattformen angekündigt.

Quelle: Steam, Metacritic