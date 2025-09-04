Steam: Absolut legendäres Rollenspiel jetzt so stark reduziert wie nie zuvor – für wenige Tage

Larian Studios Baldur’s Gate 3 ist so ein geniales Rollenspiel, dass es sich vor lauter Auszeichnungen gar nicht mehr retten kann. Durch die Bank weg ist klar: Hierbei handelt es sich um eine absolute Legende. Auch mehr als zwei Jahre nach Release ist dieser Status noch nicht vergilbt.

Wer bisher den Aufsprung in das Fantasy-Abenteuer verpasst haben sollte, bekommt jetzt eine besondere Gelegenheit geboten, sich für deutlich weniger Geld, als normalerweise notwendig wäre, hineinzustürzen. Das ermöglicht ein aktueller Rabatt auf Steam, der jedoch nur wenige Tage lang verfügbar ist.

Baldur’s Gate 3 auf Steam zum bisher geringsten Preis erhältlich

An einem Tag wie jedem anderen kostet Baldur’s Gate 3 auf Steam 59,99 Euro. Ein fairer Preis für so ein kolossales RPG mit Spielstunden, die weit über die 100er-Marke steigen können. Aber trotzdem nicht wenig Kohle, weshalb es umso erfreulicher ist, dass zurzeit eine geringere Summe verlangt wird. An der Kasse werden ihr jetzt um nur 44,99 Euro gebeten, was einer Rabattierung von 25 Prozent entspricht.

Dass der dritte Teil der Baldur’s Gate-Reihe sich im Angebot befindet, kommt selten vor. Und wenn, dann sind es meist nur wenige Euro, um die sich die Kosten verringern. Ganze 15 Euro konntet ihr zuvor noch nicht einsparen, weshalb die gerade laufende Aktion als eine besondere angesehen werden kann. Es lässt sich bei SteamDB nachvollziehen, dass es sich hierbei um den neuen Tiefpreis handelt.

Lesetipp: Dieses Spiel ist auf Steam plötzlich beliebt wie nie

Noch bis zum 8. September könnt ihr zuschlagen und euch vergünstigt in die auf den Regelwerken und der Lore von Dungeons & Dragons basierende Welt reinschmeißen. Falls euch die reine Nennung des Legendenstatus von Baldur’s Gate 3 nicht reicht und ihr es generell bemerkenswerterweise geschafft habt, den Erfolg des Titels an euch vorbeiziehen zu lassen, dann dürften die über 700.000 insgesamt äußerst positiven Rezensionen auf Steam ein guter Indikator dafür sein, dass ihr es hier mit echtem Videospielgold zu tun habt.

Falls aber trotz des Rabattes bei euch das angedachte Budget für neues Gaming-Futter nicht prall genug ist, findet ihr auch haufenweise kostenlose Spiele für eure Steam-Bibliothek, darunter zum Beispiel eine neue Simulation.

Quellen: Steam / Baldur’s Gate 3, SteamDB