Steam: Absoluter Rekordrabatt nach großer Ankündigung – Beliebten Shooter gab es nie günstiger

Es sind gerade gute Zeiten für Fans von Hell Let Loose und auch solche, die es noch werden wollen. Erst vor Kurzem hat das Team hinter dem Shooter einen Nachfolgetitel angekündigt, den zu spielen es der Community bereits in den Fingern juckt.

Während des Wartens auf diesen sucht der erste Teil gleichzeitig nach einem Aufschwung, denn der Preis des Spiels sinkt auf ein neues Tief. Für wenige Tage habt ihr also die Möglichkeit, zum kleinen Preis in die Welt des simulierten Kriegsgeschehens einzusteigen und euch rechtzeitig vor dem Sprung zum neuen Ableger mit dieser vertraut zu machen.

Hell Let Loose: Vietnam angekündigt – Parallel zu Rabattaktion auf Steam

Am 20. August haben die Verantwortlichen hinter Hell Let Loose feierlich verkündet, dass Hell Let Loose: Vietnam als nächster Eintrag aus dem zuvor alleinstehenden Videospiel nun zum Begründer einer Reihe aufsteigen lassen wird. Wie der Name schon verrät, wird sich der bevorstehende Titel den Vietnam-Krieg zum Schauplatz nehmen.

Kurze Auffrischung für alle, die den Geschichtsunterricht für Nickerchen genutzt haben: Dieser fand im Zeitraum von 1955 bis 1975 im Land Vietnam zwischen den Kriegsparteien Nordvietnam gemeinsam mit der Vietcong (Nationale Front für die Befreiung Südvietnams) auf der einen und den USA zusammen mit Südvietnam auf der anderen Seite statt.

Hell Let Loose nutzt dieses historische Ereignis nicht bloß als reine Kulisse für stumpfe Ballereien, sondern will wie gewohnt besonders Realismus und tiefgreifend strategisches Gameplay hochhalten – unter anderen mit den bekannten 50-gegen-50-Schlachten. Heißt auch, dass euch für das Szenario spezifische Waffen und Gebiete als eine der zu benennenden Neuerungen offen stehen. Erscheinen soll das Spiel 2026, wobei ein genauer Termin bisher aussteht.

Hell Let Loose wird nicht von neuem Teil abgelöst

Falls ihr denkt, Hell Let Loose: Vietnam soll seinen Vorgänger ablösen, können die Entwickler*innen euch beruhigen: „Expression Games hat ein zweites Team eingesetzt, um sicherzustellen, dass wir beide Spiele gleichzeitig unterstützen können. Ein Spiel wird nicht auf die Kosten eines anderen entstehen“, beteuert man. Teil 1 soll also weiterhin Updates erhalten, als nächstes das mit der Nummer 18, welches unter anderem eine Auffrischung für Stalingrad und eine Überarbeitung des Rüstungssystems mit sich bringt.

Habt ihr jetzt Lust bekommen, dem immersiven Militärshooter eine Chance zu geben, kostet euch dieser auf Steam aktuell nur 19,99 Euro im Gegensatz zu den sonst fälligen 49,99 Euro – der stärkste Rabatt bisher, wie auf SteamDB nachzuvollziehen ist.

Die Ultimate Edition mit sechs DLCs schnappt ihr euch derweil für 27,99 Euro (statt 69,99 Euro), das Fourth of July Special mit zwei DLCs für 19,97 Euro (statt 47,98 Euro) und das Complete Set mit ganzen 22 Zusatzinhalten für 84,64 Euro (statt 168,99 Euro). All das noch bis zum 3. September.

Seid ihr allerdings keine Fortunate Sons und wollt euer Geld lieber bei euch behalten, findet ihr alternativ eine Reihe von Gratis-Games auf Steam, sieben davon aktuell und perfekt fürs Wochenende.

Quellen: Steam / Hell Let Loose, SteamDB