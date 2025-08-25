Steam: Nur 79 Cent – eines der besten Horrorspiele bekommt ihr gerade fast schon geschenkt

Was gibt es heutzutage noch für weniger als einen Euro? Richtig: Kaum etwas. Wird schließlich alles teurer. Auf Steam könnt ihr jedoch in diesen Tagen ein wahrlich großartiges Spiel abstauben und müsst dafür sogar noch weniger als besagte Euro-Münze auf den Tisch legen.

Zugegeben: Ein paar Jährchen hat Alan Wake schon auf dem Buckel. An der spielerischen Qualität ändert das jedoch wenig. Für den Preis bekommt ihr auf jeden Fall ein Abenteuer, welches sich atmosphärisch und erzählerisch definitiv lohnt – und für ein paar Cent mehr gibt es noch gleich das Spin-Off obendrauf.

Alan Wake: So günstig wie noch nie auf Steam

Anlass für die extreme Preissenkung, immerhin handelt es sich um einen saftigen Rabatt von bis zu 95 Prozent, ist ein Steam-Sale von Remedy Entertainment. Das finnische Studio ist wohlbekannt für Max Payne, Control und das eben jenem Wake, wobei die beiden letztgenannten zusammen in einem Universum existieren.

Aber, darum soll es gar nicht gehen. Angesichts des laufenden Sales könnt ihr jetzt Alan Wake für weniger als einen Euro nachholen. Allerdings müsst ihr ein wenig aufpassen. Besucht ihr einfach nur die Steam-Seite und stopft euch den Horrortitel in den Warenkorb, werden von euch 1,22 Euro verlangt. Ja, das ist nicht viel teurer, aber ein wenig sparen lässt sich überall.

Lesetipp: Hier lest ihr alles zum Nachfolger Alan Wake 2

Wählt ihr nämlich statt des Einzelkaufs die Alan Wake Collector’s Edition aus, die noch ein paar Extras beinhaltet, aus, zahlt ihr gerade einmal 79 Cent – ein absoluter Spitzenpreis. Alternativ gibt es auch das komplette Alan Wake Franchise für 43 Cent mehr. Lasst euch allerdings nicht vom Namen in die Irre leiten: Der erst 2023 veröffentlichte zweite Teil ist nicht mit an Bord. Lediglich Alan Wake und American Nightmare sind Teil des Pakets.

Lohnt sich Alan Wake 2025 noch?

Falls ihr euch trotz des geringen Preises noch fragt, ob Alan Wake etwas für euch ist: Ihr solltet auf eine beklemmende und düstere Atmosphäre stehen. Zwar ist das von Remedy Entertainment einst exklusiv für die Xbox 360 geschaffene Erlebnis kein enormer Schocker, bietet aber trotzdem so einige gruselige Momente.

Rein visuell ist Alan Wake auf jeden Fall in die Jahre gekommen. Das ist insbesondere den Charakter- und Umgebungsmodellen anzumerken, dafür sind die Licht- und Schatteneffekte aber immer noch ganz ansehnlich. Zudem es sich aufgrund der kaum benötigen Performance richtig gut auf dem Steam Deck spielen lässt.

Unsere Empfehlung: Für 79 Cent ist Alan Wake auf jeden Fall einen Blick wert, speziell, wenn ihr auf Atmosphäre steht. Ansonsten findet ihr aber hier ein kostenloses Spiel auf Steam, dass euch zum Lachen bringt.

Quelle: Steam