Steam: Atmosphärisches Survival verrät Releasedatum – Demo jetzt herunterladen

Bei der gestrigen State of Play wurden zahlreiche Spiele mit neuen Trailern, Infos und Releasedaten bedacht – von Silent Hill f über Final Fantasy Tactics bis 007: First Light. Aber auch für so manches Indie-Game gab es spannende Neuerungen. So könnt ihr ein atmosphärisches Survival-Abenteuer jetzt in einer Demo auf Steam oder der PlayStation 5 bewundern.

Dabei handelt es sich um den Titel Cairn von The Game Bakers – anstatt jedoch eine Siedlung zu errichten oder auf fremdem Planeten Rohstoffe abzubauen, dreht sich hier alles um das Thema Klettern. Mit einer ungewöhnlichen, jedoch nicht unlogischen Steuerung.

Jetzt auf Steam und im PS Store: Demo zum Kletterabenteuer Cairn

Eure Ausrüstung in Cairn besteht aus Kletterseil, Handgelenk-Tapes, Haken und anderen nützlichen Utensilien – euer Ziel ist der Berg Kami. Oder besser gesagt dessen Gipfel. Als Kletter-Expertin Aava macht ihr euch auf, diesen mächtigen und beeindruckenden Berg zu erklimmen; und blickt dabei den Gefahren dieses Hobbys entgegen, gelangt an körperliche Grenzen, werdet aber auch mit dem Gefühl grenzenloser Freiheit belohnt.

Seht hier den neuen Trailer zu Cairn:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Gameplay von Cairn ist zunächst gewöhnungsbedürftig (wie wir auch schon auf einer kurzen Anspielsession auf der letztjährigen gamescom erfahren haben): Beim Aufstieg steuert ihr nicht per se die Richtung, in die Aava klettert – vielmehr ist ihren beiden Armen und Beinen jeweils ein Button auf eurem Gamepad respektive der Tastatur zugewiesen. Diese müsst ihr nun möglichst intelligent einsetzen, um bestmöglichen Halt zu finden und die Strecke nach oben zurückzulegen. Dabei aber immer die Ausdauer im Auge behalten, sonst baumelt ihr schnell an eurer letzten Sicherung (hoffentlich).

Lesetipp: Dieses Spiel gibt es gerade gratis auf Steam

Was das entschleunigte Jusant, wo ihr auch die Schultertasten des Controllers zum Klettern genutzt habt, im Jahr 2023 vorgemacht hat, führt Cairn auf die nächste Stufe. Wind, Schnee, Wasserfälle und enge Felsspalten sind nur einige der Hindernisse, die ihr überwältigen müsst. In nächtlichen Camps versorgt ihr eure Wunden, stärkt euch mit eurem Proviant und plant eure nächsten Schritte, trefft vielleicht auch auf Gleichgesinnte, die den noch unbezwungenen Berggipfel erobern wollen.

Cairn ist – zumindest von den Eindrücken, die die Trailer vermitteln – eine Liebeserklärung an die Freiheit und den Klettersport. Spektakuläre Ausblicke, melancholische Momente und ein atmosphärischer Soundtrack scheinen die Kernstärken des Survival-Abenteuers zu sein. In einer Demo auf Steam oder der PlayStation 5 könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Der Release von Cairn ist für den 5. November 2025 geplant. Alle Neuigkeiten von der State of Play haben wir hier für euch zusammengefasst.

Quellen: Youtube / The Game Bakers; Steam, PS Store