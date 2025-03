Steam bald auch auf der Konsole? Brandneuer Hinweis macht jetzt Hoffnung

Seit jeher wünschen sich vielspielende Videospiel-Fans nichts sehnlicher, als all ihre Games mit nur einem einzigen Hub unter Dach und Fach bringen zu können. Steam heißt die Lösung zumindest meist auf dem PC, bietet die Plattform doch Storefront und Spielebibliothek für eure Sammlung zugleich.

Doch was macht ihr, wenn ihr nicht nur auf dem PC, sondern auch auf der Konsole – beispielsweise der Xbox – regelmäßig in die virtuellen Welten abtaucht? Klar, auch hier gibt es entsprechende Lösungen, genauso habt ihr Zugriff auf Abo-Modelle wie den Game Pass. Doch womöglich lassen sich Steam-Spiele von eurem PC in gar nicht allzu ferner Zukunft auch auf Microsofts Plattformen daddeln, wie nun ein neuer Hinweis nahelegt.

Bekommt Steam eine Xbox-Integration? Das sagt jetzt ein neuer Hinweis

Schon zuvor enthüllte Microsoft, dass man plane, künftig das Beste aus Xbox und Windows zu kombinieren, um die Spielerfahrung auf Handheld-PCs noch weiter zu optimieren. Einen ersten Schritt in die Richtung hat man nun anscheinend mit einer neuen Benutzeroberfläche unternommen, die man im entsprechenden Blog-Beitrag mit Spielerinnen und Spielern teilte. Die Xbox soll mit dem neuen UI, das über mehrere Geräte hinweg viel konsolenähnlicher aussieht, „eine Milliarde Türen“ öffnen – und womöglich sogar einen Spalt für Steam offenlassen.

Kurz nachdem man ein Bild der neuen Xbox-Benutzeroberfläche für mehrere Geräte veröffentlicht hatte, entfernte man es auch ebenso schnell wie es sichtbar war wieder, weswegen die Kollegen von The Verge noch einmal nachhakten. Zu sehen war das UI auf einem Fernseher, auf dem glasklar das Steam-Logo zu erspähen war. Ebenso war dies auch auf den Tablet- und Handheld-Versionen des UIs der Fall.

Dass es sich dabei nur um einen unternehmensinternen Spaß handelt – manche Titel waren mitunter doppelt aufgeführt – gilt als eher unwahrscheinlich. Quellen, die mit Microsofts Plänen vertraut sind, offenbarten gegenüber The Verge, dass das Unternehmen bereits an einem Update für die Xbox-App arbeiten würde, welches alle Spiele anzeigt, die auf dem PC installiert sind. Dazu zählen wohl auch Titel, die über Steam oder den Epic Games Store erworben wurden.

Noch befände man sich allerdings in einer frühen Entwicklungsphase des Updates, weswegen es ebenso realistisch ist, dass man die Steam-Integration für die App und damit auch die entsprechenden Spielekonsolen nie für Nutzende zugänglich macht. Noch 2025 will man mit frischer Xbox-Hardware der Konkurrenz den Kampf ansagen. Wie ihr Xbox-Spiele aufs Steam Deck holt, verraten wir euch aber schon jetzt.

Quellen: Xbox Blog, The Verge