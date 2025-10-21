Steam: Auf dieses anstehende Spiel warten jetzt über eine Million Fans – „Ich bin so bereit dafür“

Trendspiele auf Steam schießen aus dem Boden wie magische Bohnenranken und das oft vollkommen unvermittelt. Einer der Hits der näheren Zukunft lässt sich allerdings schon jetzt ganz gut voraussagen, denn immerhin blicken bestätigterweise mehr als eine Million Spieler*innen mit glitzernden Augen dessen Release entgegen.

Inhaltlich sticht der Titel etwas aus dem Muster der sonstigen Toplistenreiter bei Steam heraus, will nicht der nächste große Free-to-Play-Shooter werden und fällt auch nicht in die Kategorie von Koop-Chaos à la R.E.P.O. oder Peak. Stattdessen handelt es sich im Groben um ein Cozy Game, das euch auf eine Motor-getriebene Reise in die Natur schickt.

Einer der am meisten für die Wunschliste gemerkten Titel auf Steam heißt Outbound

Der Name des besagten Spiels lautet Outbound und fliegt schon seit geraumer Zeit im Internet umher. Bisher steckt dahinter noch eine bevorstehende Veröffentlichung, was sich erst im zweiten Quartal 2026 ändern soll. Unter den angekündigten Plattformen mischt neben den gängigen Konsolen vorrangig Steam mit, denn der PC-Release wird wahrscheinlich als erstes über die Bühne gehen, nachdem man dort auch exklusiv die Alpha- und Beta-Phase abhalten möchte.

Diese Infos stammen von der Kickstarter-Seite des Games, auf welche die Ursprünge der Entwicklung zurückgehen. Bei der damals veranstalteten Kampagne kamen 265.679 Euro zusammen, obwohl der Zielbetrag lediglich bei 30.000 Euro lag. Aber nicht nur in Sachen Finanzierung kann Outbound beeindruckende Zahlen vorlegen, denn wie der zugehörige Twitter-Account vor einigen Tagen verkündet hat, taucht es mittlerweile in den Wunschlisten von einer Million Spieler*innen auf Steam auf.

Lesetipp: Drei neue Gratis-Spiele auf Steam

„Danke an jeden einzelnen von euch, dass ihr Teil dieses Spiels seid. Wir sind immer noch sprachlos. Ernsthaft“, heißt es in dem betreffenden Beitrag. Bei den am meisten gewünschten Titeln auf Valves Vertriebsplattform taucht Outbound sogar nach Relevanz sortiert in den oberen zwanzig auf. Gute Stimmung in der Community lässt sich außerdem aus YouTube-Kommentaren unter einem Gameplay-Trailer ableiten. Hier liest man unter anderem: „Ich bin so bereit dafür„.

Die Aussicht darauf, in einen ausbaubaren Van zu steigen, Ressourcen zu sammeln und diese sowohl für die Anfertigung von Einrichtungsgegenständen und nützlicher Technik als auch zum nährstoffreichen Kochen zu benutzen, scheint vielen Beobachter*innen zuzusagen. Vor allem, wenn dann noch die Möglichkeit zum Koop für Truppen mit bis zu vier Personen hinzukommt. Falls euch das aber nicht actionreich genug klingt, und weil Outbound leider so oder so noch lange auf sich warten lässt, könnt ihr euch schon in wenigen an dem unter anderem für Steam erscheinenden Shooter ARC Raiders versuchen.

Quellen: Kickstarter, Steam, Twitter / @OutboundTheGame, YouTube / IGN