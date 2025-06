Steam: Aufregendes Action-RPG jetzt kostenlos spielen nach großem Update

Nach noch nicht mal einem Jahr Bestehen im Early Access rutscht Towerborne in eine Gratis-Aktion, die dafür sorgt, dass ihr das Action-RPG wenige Tage lang völlig kostenlos auf Steam spielen dürft.

Einziger Haken an der Sache: Sobald die Deadline abgelaufen ist, müsst ihr zahlen, um weiterzocken zu können – zumindest vorerst. Wer aber so oder so nur auf einen Lückenfüller im Gaming-Kalender aus ist oder die Gelegenheit nutzen möchte, Towerborne unverfänglich anzutesten, sollte sich davon nicht abschrecken lassen.

Steam: Towerborne im Early Access spielen, ohne etwas zu bezahlen

Seit September 2024 kann Towerborne auf Steam von Spieler*innen in einer frühen Version in Augenschein genommen werden. Nun gibt es zwischen dem 11. und 19. Juni die Möglichkeit, sich den bisherigen Fans völlig kostenfrei anzuschließen. Falls ihr danach enttäuscht sein solltet, von einem Kaufpreis davon abgehalten zu werden, euer Abenteuer fortzusetzen, müsst ihr daran nicht verzweifeln. Sobald die Early Access-Phase zu einem noch unbekannten Zeitpunkt abgeschlossen ist, wechselt der Titel in ein Free-to-Play-Modell und bleibt mit Ausnahme von Mikrotransaktionen dauerhaft gratis – ähnlich wie bei der Genreverwandschaft Path of Exile 2.

Inhaltlich erwartet euch ein kampflastiges Spielerlebnis, bei dem ihr den Turm Belfy als Rückzugsort der Menschen vor fiesen Bestien verteidigt. Strömt alleine oder in einem Team mit bis zu vier Spieler*innen aus, um euch als Wiedergeborene*r aus der Geisterwelt mutig dem Feind entgegenzustellen. Als Ausrüstung für den Kampf stehen euch Kriegskeulen, Stulpenhandschuhe, Doppeldolche sowie Schwerter und Schilde zur Verfügung. Außerdem werdet ihr untersützt von Wesen namens Umbra, die euch als eure Begleiter besondere Fähigkeiten verleihen.

Der Zeitpunkt, in Towerborne reinzuschnuppern, ist nicht nur wegen der Gratis-Aktion günstig: Zusätzlich lockt ein riesiges Update, das kürzlich erschienen ist und das Spiel auf ein ganz neues Level hievt. „Erwartet mit diesem Update eine größere Welt, ein tiefgreifenderes Game, eine neue Zone der Gefahrenstufe fünf, neue Wagnisse, neue Gegner und ein neues Umbra – und mehr“, heißt es hierzu in einer Meldung auf Steam.

Spieler*innen sind größtenteils angetan von dem, was Towerborne ihnen bisher bietet. 77 Prozent der etwas über 700 Rezensionen fallen positiv aus (Stand 12. Juni). Unter anderem wird der Titel als „Fantastischer Spaß!“ bezeichnet. Überfliegt man die Wortwohl der restlichen Stimmen, wird jedoch klar, dass bis zum Full Release an einigen Stellen noch nachgebessert werden sollte. Von dem kostenlosen Probezeitraum erhoffen sich die Entwickler*innen noch mehr Feedback hierzu, damit sie entsprechend nachbessern können.

Quellen: Steam / Towerborne