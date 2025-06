Steam-Geheimtipp erobert jetzt Spieler im Sturm – „Surreale Erfahrung“

Mal ehrlich: In einer hyperkapitalistischen Welt, in der Leistungsfähigkeit zur obersten Maxime erhoben wird, ist Erwerbslosigkeit mit Scham behaftet. Dabei kann Arbeitslosigkeit viele Gründe haben, die oft nicht im eigenen Ermessen liegen – wie strukturelle Umwälzungen, schwierige Arbeitsmarktlage oder gesundheitliche Einschränkung. So wenig spaßig das Thema in der Realität wirkt, so augenzwinkernd wirft euch das kommende Action-Adventure Baby Steps in die teigige Haut von Nate.

Denn Nate ist ein arbeitsloser Taugenichts, wie ihn der Beschreibungstext des Spiels vorstellt. Die Prämisse von Baby Steps geht so: Nates Leben vor der Mattscheibe ändert sich schlagartig, als er die Fähigkeit an sich feststellt, „einen Fuß vor den anderen“ zu setzen. So geht dieser etwas andere Walking Simulator los – den Spieler*innen aktuell auf Steam abfeiern.

Wieso feiern Spieler dieses neue Action-Adventure auf Steam?

Herausgegeben wird Baby Steps von dem für Hit-Spiele wie Hotline Miami oder Cult of the Lamb bekannten Publisher Devolver Digital. Der Release der Vollversion ist für den 8. September dieses Jahres vorgesehen. Die spielbare Demo wurde kürzlich rausgehauen – nämlich am 8. Juni. Seitdem diese Testversion auf Steam aufschlug, konnte sie immerhin über 180 Bewertungen einsammeln, die insgesamt „sehr positiv“ ausgefallen sind (Stand: 11. Juni).

Demo-Trailer zu Baby Steps:

In den geschriebenen Rezensionen geben sich begeisterte Wortmeldungen wie „Wirklich eine surreale Erfahrung“ oder „Zweifelsohne das Meme-Spiel des Jahres“ die Klinke in die Hand. Alleine der Trailer oben demonstriert in etwas mehr als einer Minute eindrücklich, worin das humoristisch aufgeladene Alleinstellungsmerkmal von Baby Steps liegt: Slapstick-Komik der Spitzenklasse.

Anstatt nämlich, wie aus handelsüblichen Videospielen gewohnt, aus der Third-Person-Perspektive mit geringem Aufwand einen Fuß vor den anderen zu setzen, mutiert die Fortbewegung als Fußgänger für den Helden Nate zur herkulischen Aufgabe. Sprich: Der Mann mit dem Wohlfühlkörper im Pyjama-Einteiler erklimmt Türme, Berge und andere, hoch gelegene Punkte in der Landschaft nur mit allergrößter Anstrengung. Ein alternativer Titel für Baby Steps könnte lauten: Slapstick – das Spiel. Denn die spielerische Herausforderung bei diesem Action-Adventure liegt in der Navigation.

So spielt sich Baby Steps …

Die Steuerung ist keinesfalls ein Zuckerschlecken – weswegen ihr wieder, und wieder, und … na ihr, wisst schon … als Nate auf die Nase fallen werdet. Anstatt nämlich seine Bewegungsrichtung per simplem Knopfdruck vorzugeben, ist bei diesem unkonventionellen Titel viel Timing und noch mehr Koordinations-Vermögen gefragt – auch deshalb, weil die Steuerung der zwei Beine separat erfolgt. So wird jeder einzelne, erfolgreiche Schritt zum Erfolgserlebnis.

Also, bereit, mit Schlafanzug-Heros Nate in dieses Action-Adventure aufzubrechen, wo keine schleimigen Monstren die größte Bedrohung darstellen – sondern die eigene Ungelenkigkeit? Auf dem entgegengesetzten Ende des akrobatischen Bewegungsvermögens turnt hingegen Lara Croft als Tomb Raider.

