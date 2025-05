Steam bald auf dieser Konsole verfügbar? Neues Gerücht aufgetaucht

Die Zeiten von exklusiven Spielen und einem für sich stehenden Gaming-Kosmos sind für die Xbox-Konsolenreihe schon lange vorbei. An die erinnert man sich nur noch zusammen mit der früheren Rivalität zwischen Microsoft und Sony, die ihre Hardware auf dem Markt haben gegeneinander antreten lassen. Mittlerweile braucht sich die PlayStation allerdings nicht mal mehr mit dem Konkurrenzprodukt zu messen.

Da muss sich dessen Hersteller eine andere Strategie ausdenken, um in der Welt des Gamings weiterhin relevant zu bleiben. Zu dieser Strategie könnte die Integration der super beliebten Spieleplattform Steam gehören, wie neueste Gerüchte andeuten.

Steam: Wird das DIE Chance für Xbox?

Es ist eine Frage, die die Gaming-Division bei Microsoft wahrscheinlich schon seit langem beschäftigt: Wie kann sich die Xbox eine Existenzberechtigung auf dem Markt sichern? Die geringe Priorisierung von Exklusivtiteln, welche in Bezug auf den Gewinn der Spiele selbst zwar Besserung verspricht, kann immerhin noch nicht der entscheidende Schritt hin zu diesem Ziel gewesen sein. Eher die Aufweichung des Konzepts Xbox mit einer Werbekampagne, welche in etwa die Aussage „Alles ist eine Xbox“ traf, scheint zumindest weitere Absatzmärkte wie Mobilgaming stärker auf die Agenda zu rufen – wovon die Verbreitung der Konsole an sich allerdings auch nicht direkt profitiert. Kann Steam behilflich sein?

Laut eines Insiders, welcher unter dem Pseudonym eXtas1s bekannt ist, soll nun tatsächlich ein neuer Pluspunkt für die Xbox erschlossen werden (via wccftech). „Microsoft hat gerade die Steam-Applikation in die Support-Software ihrer Geräte eingebettet, unter der Bezeichnung Steam Developer Beta“, verrät die Person in einem Podcast auf YouTube. Diese sei jedoch nur für ausgewählte Nutzer*innen, hauptsächlich Mitarbeitende, verfügbar. Jez Corden von Windows Central hatte bereits zuvor eine solche Kollaboration angedeutet, jedoch war bisher nicht die Rede davon, dass schon erste Maßnahmen zur Umsetzung getroffen wurden.

Neue Xbox soll sich dem PC angleichen

Wenn alles so läuft, wie von eXtas1s vorhergesagt, erwartet euch künftig in Windows-Umgebungen und auf Xbox-Systemen der nächsten Generation eine geschmeidige Einbindung von Steam. Vermutlich direkt über das Menü aufrufbar und mit angepasstem Interface, ohne komplexe Konfigurationen. Damit soll eine anstehende Microsoft-Konsole mehr Vorzüge eines heimischen Rechners aufnehmen und sich in eine neue Spalte des Marktes, zwischen zwei Plattformtypen, zwängen. So zumindest eXtas1s Annahme, der meint: „Ich hab euch gesagt, dass die nächste Generation von Xbox mehr wie ein PC wird als wie eine Konsole.“

Sollten sich die Gerüchte tatsächlich bewahrheiten, würde das eine äußerst spannende Zukunftsperspektive eröffnen. Beispielsweise könnten die Nutzer*innen von den vielen massiven Rabatten oder häufig erscheinenden Free-to-Play-Titeln auf Steam profitieren, von denen es auch aktuell wieder neue zu bestaunen gibt.

Quellen: wccftech, YouTube / Xbox, YouTube / eXtas1s, Windows Central