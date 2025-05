Steam: Battlefield 7 kann warten – neuen Militär-Shooter gratis ausprobieren

Bis Freund*innen des Militär-Shooters im nächsten Battlefield über das virtuelle Schlachtfeld ziehen, werden noch einige Monate verstreichen. Frühestens im Herbst dieses Jahres dürfen wir mit einem Battlefield 7 rechnen. Damit Spieler*innen zwischenzeitlich nicht Langeweile schieben müssen, lohnt sich der Blick hinüber zum Entwicklungsstudio Flying Squirrel Entertainment – und derem aktuellsten Titel auf Steam.

Fans authentisch anmutender Kriegsszenarien werden den Developer vor allem für die Mitwirkung an der Erweiterung Mount & Blade: Warband – Napoleonic Wars kennen, in welcher es euch mitunter in die Schlacht von Waterloo verschlägt. Einen anderen, historischen Kriegsschauplatz schlägt nun Over The Top: WWI auf. Wie der Titel unschwer erahnen lässt, wird diesmal der Erste Weltkrieg als Szenario geöffnet – und ihr könnt auf Steam direkt kostenlos loslegen.

Over The Top: WWI – in den Shooter kostenlos reinspielen

Die kostenlose Demo zu Over The Top: WWI steht bereits seit einigen Monaten zum Download auf Steam bereit. Die spielbare Testversion bietet nebst des konfliktreichen Szenarios Erster Weltkrieg zudem die Wahl zwischen First-Person- und Third-Person-Perspektive. Ihr entscheidet also frei darüber, ob ihr euch aus der Schulter- oder Ego-Perspektive in die Schützengräben stürzt. Darüber hinaus liefert der Action-Titel sowohl Einzel- als auch Mehrspielermodus – wobei der Fokus von Over The Top: WWI auf Multiplayer-Gefechten liegt. Wem der Titel zusagt, sollte auch den aktuell laufenden Playtest im Blick behalten

Trailer zum aktuell laufenden Playtest zu Over The Top: WWI:

Obiger Trailer vermittelt direkt einen Eindruck davon, was euch mit diesem Actionspiel erwartet – nämlich hektische Waffengefechte mit vielfältigem Arsenal. Neben solchen tragbaren Waffen wie Maschinengewehren, könnt ihr euch auch hinter Artilleriegeschütze klemmen, oder sogar Panzer steuern. Mehr noch: Wer mag, kann seine Teammitglieder durch das Ausheben von Geschützgräben unterstützen – oder dringend benötigte Munition nachliefern. Eine Gameplay-Funktion, welche die Feuergefechte von Over The Top: WWI taktisch raffiniert machen könnte, sind die zerstörbaren Umgebungen.

„Zerstören Sie Brücken, fällen Bäume, schlagen Löcher in Mauern, sprengen Zäune, zerstören feindliche Befestigungen“, heißt es dazu auf Steam. Einer der größten Unterschiede zu Platzhirsch Battlefield dürfte in der maximalen Anzahl an gleichzeitig aktiven Spieler*innen auf einer Karte liegen. Denn während in Battlefield 2042 höchstens 128 Spielende parallel auf einer Map herumwuseln, restliche Battlefield-Titel die Obergrenze gleichzeitiger Spieler*innen bei 64 deckeln, können in Over The Top: WWI „bis zu 200 Spieler oder Bots gleichzeitig auf demselben Schlachtfeld […] kämpfen“.

Eine beeindruckende Zahl – bei der ihr selbst ausprobieren müsst, ob euch das, nun ja, zu sehr over the top ist. Apropos Action-Spiele: Beim großen Alien-Sale auf Steam sticht ein Spiel hervor.

