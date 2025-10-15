Steam: Bei diesem Mega-Hit schießen die Spielerzahlen wieder in die Höhe – „fesselt von der ersten Minute an“

Die Lebensspanne eines Spiels lässt sich nicht unbedingt durch eine bei Release beginnende, schräge Linie nach unten abbilden. Verschiedenste Faktoren führen dazu, dass auch beispielsweise noch Jahre nach der Veröffentlichung Fans in großen Ansammlungen zurückkehren oder ein Batzen neuer Spieler*innen angelockt wird. So wie jetzt im Fall von Detroit Become Human.

Wenn auch für andere Plattformen erschienen, ist aktuell der Blick auf dessen Steam-Edition besonders spannend. Diese wird nämlich gerade von mehreren tausend Personen frequentiert, die in solcher Summe nur noch selten zusammenkommen. Warum das so ist, lässt sich schnell erkennen.

Detroit Become Human geht nach Monaten wieder steil auf Steam

Detroit Become Human ist ein Story-lastiges Sci-Fi-Game aus dem Jahr 2018, entworfen von Quantic Dreams. Hier tummelten sich kürzlich, um genau zu sein am 13. Oktober, über 7.000 Spieler*innen gleichzeitig über Steam. So viele waren es zuletzt im Mai 2025 und vor dem jetzigen Anstieg dümpelten die Zahlen in etwa bei 2.000 bis 3.000 herum. Was genau ist also an dem besagten Montag passiert, das so viele Leute auf einmal anlocken konnte?

Ein Blick auf das momentan geltende Preisschild gibt Aufschluss: Hier werden seit diesem Tag und noch bis zum 20. Oktober nur 7,99 Euro für das sonst 39,99 Euro teure Spiel verlangt. Die Rabattierung von 80 Prozent ist ein Rekordhoch, das in den fünf Jahren des Bestehens zuvor nicht erreicht werden konnte. Scheint so, als hätte das reichlich Schnäppchenjäger*innen aus ihrem Versteck gelockt.

Und das bereuen sie wohl auch nicht, wie die kürzlichen Rezensionen verraten. Diese fallen äußerst positiv aus und tragen zu einer gesammelten Empfehlungsrate von ganzen 95 Prozent bei, in die über 183.000 Stimmen mit einfließen. Wortlaute wie „Das Spiel fesselt von der ersten Minute an mit seiner unglaublich atmosphärischen Zukunftsvision und der zentralen Frage, was Menschlichkeit ausmacht“, verraten, dass es vor allem die emotionale und tiefgründige Geschichte ist, die hier begeistert.

Ihr schlüpft in die Rollen von drei menschengleichen Androiden, deren Stellung sie in einer von Technologie beherrschten Welt zu Dienern der Menschen macht. Euer Weg durch das zerbrechliche Gefüge der Ordnung stellt euch vor tausende Abzweigungen, an denen ihr bedeutende Entscheidungen treffen müsst. Ihr wollt statt Dystopie-Thriller lieber direkt in ein Horror-Erlebnis geschmissen werden? Dann findet ihr auf Steam gerade den passenden Gratis-Download.

Quellen: Steam / Detroit Become Human, SteamDB