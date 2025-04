Steam: Beim großem Alien-Sale sticht ein Spiel hervor – „ist unglaublich“

Nachdem uns Alien: Romulus von Regisseur Fede Álvarez (Don’t Breathe, Evil Dead) im vergangenen Sommer in den Kinosälen zum Schreien brachte, kehrt der Xenomorph bereits dieses Jahr mit Alien: Earth auf die heimische Mattscheibe zurück – stattet Mutter Erde einen Besuch ab. Die Vertriebsplattform, welche hingegen ihr noch bis zum 1. Mai besuchen solltet, heißt Steam.

Denn dort wird der Alien Day gefeiert – wie jedes Jahr am 26. April. In Anlehnung an den Mond LV-426 aus dem ersten Alien-Film von Ridley Scott, feiert das Fan-Event jenes Filmmonster, das sich einst der Schweizer Künstler H.R. Giger ausgedacht hat. Um diesen monströsen Ehrentag zu würdigen, locken auf Steam satte Rabatte. Auch zu einem absoluten Survial-Horror-Highlight …

Alien: Isolation super günstig auf Steam

„Isolation ist unglaublich“, schreibt eine Twitter-Nutzerin zu dieser großen Alien-Verkaufsaktion auf Steam. Damit adressiert die Kommentar-Schreiberin die Tatsache, dass auch ein Alien: Isolation von Entwicklungsstudio Creative Assembly (Halo Wars 2, Total War-Reihe) zum Ehrentag stark im Kaufpreis herabgesetzt wurde.

Auch angeboten wird der VR-Shooter Rogue Incursion – hier im Trailer:

Denn anstatt der üblicherweise anfallenden 40 Euro für Protagonistin Amandas Überlebenskampf im Weltall, legt ihr noch bis zum 1. Mai gerade mal 8 Euro auf die virtuelle Ladentheke – und spart damit 80 Prozent gegenüber dem sonst üblichen Verkaufspreis.

Wer sich hingegen die volle Breitseite Xenomorphen-Horror geben möchte, schwenkt direkt rüber zu Alien: Isolation – The Collection. Die liefert euch – nebst des Hauptspiels, versteht sich – sieben zusätzliche Inhalte. Kostenpunkt: Wenig mehr als 11 Euro, anstatt des Standardpreises von fast 50 Euro. Ihr nutzt also einen Preisvorteil von 77 Prozent. Übrigens: Das 2014 veröffentlichte Horrorspiel stellt tatsächlich eine Sternstunde der Gruselspiele dar.

Lesetipp: Alien: Isolation in unserer damaligen Review

Das belegen nicht nur mehr als 43.000, insgesamt „sehr positive“ Nutzer*innenrezensionen auf Steam, sondern auch der 8,3er-User Score auf Metacritic hält sich mehr als wacker. Doch damit nicht genug mit Alien-Attacken …

Strategie- und VR-Action zu Alien

Dieselbe Nutzerin twitterte dann weiter mit: „Aber verschlaft auch Dark Descent nicht“ – und baut damit eine stabile Brücke zu den anderen Preisnachlässen anlässlich der Franchise-Aktion Alien Day 2025 auf Steam. Ein anderer Höhepunkt der Aktionstage ist nämlich sicherlich ein Alien: Dark Descent von Entwicklungsstudio Tindalos Interactive (Battlefleet Gothic: Armada, Bunker Constructor).

Oder auch: Wer lieber in einem teambasierten Einzelspieler-Echtzeit-Strategiespiel nicht beim Schreien im Weltall gehört werden möchte, ist bei dem „sehr positiv“ bewertetem Titel und auf Mond Lethe gut aufgehoben. 16 statt 30 Euro werden für Deep Descent fällig – hier endet das Angebot allerdings bereits am 28. April.

Ein relativer frischer Neuzugang ist dann abschließend angemerkt der VR-Shooter Alien: Rogue Incursion von Survios (Creed: Rise to Glory, The Walking Dead: Onslaught). Wer über die nötige Virtual Reality-Hardware verfügt, kann sich noch bis zum 1. Mai für 20 Euro als Ex-Colonial-Marine auf dem Planeten Purdan nach außerirdischen Lebensformen umschauen. Apropos gruselig: Resident Evil trifft Dino Crisis im neuen Action-Adventure.

