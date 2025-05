Steam: Beliebtes Rollenspiel ist so günstig wie nie zuvor – aber nur für kurze Zeit

Bis zu 200 Stunden Spielzeit für nicht einmal vier Euro: Auf Steam bekommt ihr noch für wenige Tage ein wahrlich riesiges Rollenspiel, welches auf satte 90 Prozent positive Reviews kommt. Ihr solltet jedoch Animes offen gegenüberstehen.

Denn es handelt sich um eine Umsetzung des Digimon-Franchise. Genauer bekommt ihr mit Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition sogar gleich zwei Spiele in einem. Zum einen enthält die Version das titelgebende RPG Cyber Sleuth und zum anderen die direkte Fortsetzung Hacker’s Memory. Und das Ganze kostet euch aktuell nur ein paar wenige Euro.

Digimon Story Cyber Sleuth: Kostet auf Steam weniger als ein Happy Meal

Genauer gesagt erhaltet ihr Digimon Story Cyber Sleuth in der Complete Edition noch bis zum 19. Mai für 3,99 Euro auf Steam. Normalerweise kostet euch das Paket 39,99 Euro, das heißt ihr spart derzeit satte 90 Prozent – so günstig war der Titel noch nie zuvor (via SteamDB).

Aber lohnt sich das überhaupt? Das kommt ganz darauf an, ob ihr etwas mit dem Digimon-Franchise anfangen könnt. Darüber hinaus sollten euch rundenbasierte Kämpfe und das Sammeln der digitalen Wesen nicht abschrecken. Seid ihr mit diesen Voraussetzungen einverstanden, könnt ihr in eine der besten Umsetzungen der Anime-Vorlage eintauchen, die ihre ganz eigene Geschichte erzählt.

Lesetipp: Bei Steam bekommt ihr auch etliche kostenlose Spiele

Beziehungsweise zwei davon, denn wie bereits erwähnt, bekommt ihr ein Rollenspiel-Doppel digital auf euren PC geliefert. Wobei ihr zuerst die Geschichte von Cyber Sleuth erleben solltet, ehe ihr euch in Hacker’s Memory stürzt – und danach dürftet ihr ein paar hundert Stunden Spielzeit mehr auf eurem Steam-Account stehen haben.

Das sagen die Spieler*innen

Ob sich die Investition lohnt, fragt ihr? Das geben wir gerne weiter an die Nutzer*innen auf Steam, die Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition bereits gekauft haben. Das Fazit: 90 Prozent positive Reviews bei über 8.800 abgegebenen Rezensionen – Prädikat „sehr positiv“, wie es auf der Produktseite zusammengefasst wird.

Gelobt wird in den meisten Bewertungen vor allem, wie detailgetreu die Darstellung für Digimon-Fans ausfällt. Hinzu kommt eine unterhaltsame, wenn auch nicht allzu komplexe Geschichte und passende Musikuntermalung. Lediglich beim Kampfsystem spalten sich die Gemüter: Die einen finden das rundenbasierte System okay, anderen bietet es wiederum zu wenig Abwechslung und Tiefe. Auch der zunehmende Grind, um weiter voranzukommen, wird negativ erwähnt.

Im Trailer bekommt ihr einen Einblick in das Digimon-Spiel:

Trotzdem sind sich die meisten Käufer*innen einig, dass sich Digimon Story: Cyber Sleuth in der Complete Edition lohnt. Und für die aktuell 3,99 Euro auf Steam könnt ihr auch gar nicht so viel falsch machen. Alternativ bekommt ihr ebenfalls für nur wenige Euro einen modernen Horror-Klassiker auf Steam.

Quelle: Steam, SteamDB