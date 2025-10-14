Steam – „für immer kostenlos“: Beliebter Hit überrascht jetzt seine Fans

Manchmal läuft bei der Videospielproduktion nicht alles reibungslos – und das schließt die Veröffentlichung eines Titels mit ein. Aktuelles Beispiel: das beliebte Mehrspieler-Game Pico Park: Classic Edition von TECOPARK auf Steam.

Das populäre Koop-Game wurde bereits 2016 veröffentlicht, hat seither fast 2.000 Steam-Rezensionen versammelt (Stand: 13. Oktober) – und die fallen größtenteils positiv aus. Jetzt wollte der verantwortliche Entwickler das Spiel kostenpflichtig machen, ist dabei jedoch an einer entscheidenden Sache gescheitert.

Pico Park: Classic Edition bleibt auf Steam dauerhaft kostenlos – aber warum?

„Ich hatte vor, […] zu einem kostenpflichtigen Tarif zu wechseln“, heißt es in der offiziellen Bekanntmachung vom 5. Oktober mit der Überschrift „Pico Park: Classic Edition ist für immer kostenlos„. Und dann weiter: „Aber ich hatte vergessen, dass man nach einem Wechsel vom kostenpflichtigen zum kostenlosen Tarif nie mehr […] zurückkehren kann“. Kurzum: Was für den Kreativen hinter dem beliebten Steam-Spiel Pico Park: Classic Edition eine schlechte Nachricht ist, ist eine umso bessere für euch.

Launch-Trailer zu Pico Park:

Doch was für eine Art von Spiel ist Pico Park eigentlich genau? Nun, während der Titel nicht gerade einen Blumentopf für seine Grafik gewinnen wird, verbirgt sich nichtsdestotrotz hinter der bestenfalls zweckmäßigen Optik ein kooperatives Mehrspieler-Game für zwei bis zehn Spielende. Das Schöne: Ihr könnt Pico Park nicht nur online mit Mitstreiter*innen angehen, sondern auch in einem lokalen Netzwerk loslegen. Eine weitere Besonderheit ist das TecoGamePad – dabei handelt es sich um eine Mobile App, mithilfe der ihr euer Smartphone zu einem Gamepad für Pico Park umfunktioniert. Aber das ist längst nicht alles …

Einfach gesagt: Wer sich gerne mit Freund*innen oder sonstigen Liebsten in launige Multiplayer-Spiele schmeißt, dürfte mit dieser Gaming-Perle auf Steam glücklich werden – und wird bei Bedarf direkt mit Nachschub versorgt. Inwiefern? Nun, insofern, als das Pico Park 2, also die Fortsetzung, im September 2024 seinen Release feierte.

Die Steam-Bewertungen sprechen wieder eine eindeutige Sprache: Fast 3.400 Spielende haben diesem zweiten Teil zu einem durchschnittlichen sehr positiv verholfen. Bedenkt allerdings, dass für Pico Park 2 auf Steam Geld fällig wird – doch wer schon das erste Spiel, ohne einen Cent locker zu machen, gefeiert hat, dürfte die 7,49 Euro für das Sequel gerne berappen. Apropos Gratis-Games auf Steam: solche gibt’s auch bei den Rollenspielen.

Quellen: Steam / TECOPARK, YouTube / @tecopark 6821, Google Play/ teco