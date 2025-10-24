Steam: Beliebtes Survivalspiel bekommt bald sein bisher größtes Update – „endlich ein Releasedatum!“

Bei allem Hate und Gemecker in Kommentarspalten und sozialen Medien ist es ganz erfrischend zu sehen, wie respektvoll Community und Spieleentwickler miteinander umgehen können. Ein schönes Beispiel dafür ist das Survival-RPG Enshrouded, wie unter anderem auf dem entsprechenden Subreddit zu beobachten ist.

Dort freuen sich die Spieler*innen über die Ankündigung des siebten großen Inhaltsupdates – wenngleich dieses später als geplant veröffentlich wird. Dafür beeindruckt es mit einer beachtlichen Größe und im wahrsten Sinne einem neuen Element.

Erstmal wird es in der Welt von Enshrouded Wasser geben – ja, tatsächlich war das vorher kein Thema. Nun könnt ihr schwimmen, angeln, Pflanzen bewässern und vielleicht an Geheimnisse hinter Wasserfällen kommen. Neben Fischen und Krabben ziehen auch die Hype-Tiere schlechthin in das Spiel ein: Capybaras. Auch die neue Waffenklasse Zweihänder hat sich die Community lange gewünscht, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Seht hier ein Video zum nächsten Update der Entwickler*innen:

Eigentlich war das siebte Inhaltsupdate, welches das größte von Enshrouded sein wird und die Spielwelt um ein Viertel vergrößert, schon für Oktober geplant; nun musste es jedoch auf den 10. November verschoben werden. Auf Reddit verzeiht man diese Verzögerung, hält Entwicklerstudio Keen Games doch für gewöhnlich sehr genau an seine Roadmap.

Waffen haben jetzt größeren Wert

„Endlich ein Releasedatum“, freut sich bilbooo_baggins und fügt ans Entwicklungsteam hinzu: „Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, das nächste Update großartig zu machen und nicht hetzt.“ Nebthtet merkt an: „Ganz ehrlich – das ist keine große Verzögerung, wenn man bedenkt, wie groß die Änderungen sind.“

So wird unter anderem die Haltbarkeit der Waffen erhöht, abhängig von Seltenheit und Level. Auch könnt ihr, beispielsweise seltene, Waffen in eurer Schmiede verbessern. „Das finde ich aufregend“, schreibt Suspicious_Walrus682. „Ich hasse es, coole Waffen zu finden, die mehrere Level schwächer und dadurch ziemlich nutzlos sind.“

Besonders die Transparenz in der Kommunikation lässt in der Community von Enshrouded Verständnis walten. „Respekt, dass ihr ehrlich bezüglich der Bugs seid und zeigt, was in der Engine mit der Arbeit mit Wasser passieren kann“, schreibt Mahony_BK. „Nehmt euch die Zeit.“ Auch ein anderes Spiel verwöhnt derweil seine Fans mit neuem Gratis-Update.

