Steam: Einen der besten Koop-Shooter überhaupt bekommt ihr gerade für unter 10 Euro

Über 260.000 Bewertungen, von denen 97 Prozent positiv ausfallen: Längst nicht jedes Spiel erreicht auf Steam solche Spitzenwerte. Falls euer Interesse schon jetzt geweckt ist, könnt ihr einen gewissen Koop-Shooter derzeit für unter 10 Euro im Sale schießen.

Manch eine*r hat es eventuell schon anhand der Bewertungen erahnt: Es geht um Deep Rock Galactic. Seit 2020 ist der Titel für den PC erhältlich und konnte sich schnell an einer immer größer werden Fan-Gemeinschaft erfreuen. Falls ihr den Sprung mit den Weltraum-Zwergen bislang nicht gewagt habt, wird es jetzt höchste Zeit.

Steam: Darum geht’s in Deep Rock Galactic

Bei Deep Rock Galactic handelt es sich in erster Linie um einen Koop-Shooter auf Steam für bis zu vier Spieler*innen, die in die Rolle von Weltraum-Zwergen schlüpfen. Ziel ist es, Mineralien und Ressourcen für ein kapitalistisches Unternehmen zu schürfen, allerdings ist das mit der einen oder anderen Gefahr verbunden – logisch.

Während ihr in der Lobby des Spiels noch das eine oder andere Biergebräu an der Bar zapfen könnt, wird es in den Missionen zunehmend ungemütlich. In oft klaustrophobisch engen Höhlen schlagt oder bohrt ihr euch durch Gestein, sammelt verschiedene Erze und Pilze ein oder macht euch auf die Suche nach seltenen Alien-Eiern. Und apropos Aliens: die sind keineswegs erfreut, euch zu sehen, weshalb ihr auf die verschiedenen insektenähnlichen Wesen mit allem feuert, was das Zwergeninventar hergibt – Maschinengewehre, Schrotflinten, Flammenwerfer und so weiter.

Insgesamt stehen euch und euren Freund*innen vier unterschiedliche Klassen zur Verfügung, die jeweils über eigene Fähigkeiten und Waffen verfügen. Erst dieses Zusammenspiel, die komplett dynamische Zerstörbarkeit der Umgebung und das gelegentlich per Emote ausgeführte „Rock and Stone!“ machen Deep Rock Galactic zu einem großartigen Koop-Shooter, der sich seit Jahren großer Beliebtheit auf Steam erfreut.

Nur für kurze Zeit im Angebot

Falls ihr bislang mit einem Kauf gezögert habt, könntet ihr jetzt vielleicht noch einmal ins Grübeln kommen: Auf der Valve-Plattform erhaltet ihr den Koop-Shooter derzeit deutlich günstiger. Noch bis zum 31. März gibt es Deep Rock Galactic für 9,89 Euro auf Steam – das entspricht einem Ersparnis von satten 67 Prozent.

Mit unangenehmen Folgekosten müsst ihr übrigens nicht rechnen. Klassische Mikrotransaktionen gibt es in Deep Rock Galatic per se nicht. Lediglich einzelne DLCs mit rein kosmetischen Inhalten stehen zum Kauf zur Verfügung; notwendig sind diese aber nicht. Alle inhaltlichen Updates, die neue Missionen, Waffen und vieles mehr umfassen, sind hingegen immer kostenlos.

Wollt ihr das Angebot wahrnehmen, müsst ihr euch aber wie erwähnt beeilen: Ihr habt nur noch bis Montag Zeit. Derweil erobert ein neues Koop-Spiel die Verkaufcharts von Steam.

