Steam: Bestes Rollenspiel überhaupt erhält jetzt ein entscheidendes Update

Welches Spiel wohl gemeint ist, bei der Bezeichnung als bestes RPG unserer Zeit? Da braucht der gut informierte Gaming-Freund oder die gut informierte Gaming-Freundin von heute sicher nicht zweimal drüber nachdenken: Natürlich handelt es sich dabei um Baldur’s Gate 3 von Larian Studios. Unter anderem verfügbar über Steam.

Im Herbst 2023 ist der legendäre Titel ursprünglich erschienen, hat sich seit dem trotz ausbleibendem DLC nicht vernachlässigt und regelmäßig neue Patches rausgebracht, die sogar inhaltliche Extras bereithielten. Obwohl die bedeutendste Welle an Anpassungen eigentlich schon vorübergegangen sein sollte, hat sich nun unvermittelt ein weiteres Highlight in die Versionshistorie eingereiht.

Neuer Hotfix für Baldur’s Gate 3 auf Steam und Co.

Hotfix Nummer 34 von Baldur’s Gate 3 ist am 23. September auf Steam und weiteren Plattformen online gegangen. Die Ramschkiste an Überarbeitung deckt vor allem Bugfixes ab, aber kümmert sich darüber hinaus beispielsweise auch um unerwünschte Abstürze für Xbox-Nutzer*innen.

Wie fein Larian Studios das gefeierte Rollenspiel wirklich noch schleifen will, decken die Details der Patch Notes auf, in denen es etwa heißt, man habe einem Kobold auf dem Nautiloiden gesagt, er solle gefälligst aufhören in die falsche Richtung zu schauen. Außerdem kann jetzt endlich der liebliche Sound einer fälschlicherweise stummen Ratte vernommen werden, deren Quietschen zuvor nicht zu vernehmen war. Probleme, die für die im gewöhnlichen Spielverlauf wahrscheinlich nur den allerwenigsten auffallen, aber eben den letzten Schritt zu Perfektion darstellen.

Nochmal besser auf dem Steam Deck

Den hat Baldur’s Gate 3 auch auf anderem Wege getan, nämlich ist ab jetzt eine native Steam Deck-Version des Spiels verfügbar. Schon zuvor war die Verifizierung für Valves Handheld eingeholt und somit ein solides Erlebnis möglich, an dem sich auch viele Fans erfreut haben. Statt aber über die Software Proton in eine Linux-Version übersetzt zu werden, läuft der dritte Teil der auf dem Tabletop-RPG Dungeons & Dragons basierenden Reihe in einer eigens auf das System angepassten Fassung.

Dadurch wird weniger Arbeitsspeicher bei der Ausführung benötigt und ihr solltet Vorteile wie stabilere Bildraten und kürzere Ladezeiten beobachten können. Auf der eigenen Webseite hat Larian Studios ein FAQ für euch zusammengefasst, in dem ihr zum Beispiel Anleitungen dazu findet, wir ihr überprüft, ob ihr auf der richtigen Version spielt oder falls nötig eure Spielstände sicher übertragt.

