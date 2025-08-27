Steam: Bis zu 95 Prozent Rabatt – beliebte Shooter für kurze Zeit reduziert

Wenn ihr Fans von Third-Person-Shootern seid, solltet ihr definitiv mal bei Steam vorbeischauen. Dort gibt es gerade einen Sale für genau dieses Genre. Dabei werden große Titel wie gewohnt zu Schleuderpreisen rausgehauen. Die perfekte Gelegenheit, ein paar Spiele vom Pile of Shame nachzuholen.

Dabei spart ihr teilweise bis zu 95 Prozent auf den Originalpreis und habt nicht nur renommierte Titel und Reihen zur Auswahl, sondern könnt bestimmt auch das ein oder andere euch unbekannte Goldstück ausgraben.

Steam: Zahlreiche Third-Person-Shooter im Sale

Für große Titel müsst ihr nicht einmal viel Geld ausgeben: So lockt im aktuellen Sale „Festival der Third-Person-Shooter“ auf Steam unter anderem Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint von Ubisoft für nur 5,99 Euro. Das sind satte 90 Prozent Rabatt auf den ursprünglichen Preis von 59,99 Euro. Den gleichen Rabatt-Sticker hat auch das übernatürliche Shooter-Adventure Control aus dem Hause des Alan Wake-Entwicklers Remedy Entertainment bekommen – hier werden jedoch sogar nur 3,99 Euro fällig.

Auch Sniper Elite 4 kostet während des Sales nur 5,99 Euro (90 Prozent Rabatt) und der Multiplayer-Shooter Suicide Squad: Kill the Justice League um die DC Antiheld*innen Harley Quinn und Deadshot derzeit sogar nur 3,49 Euro (95 Prozent Rabatt).

Ein Überblick über die Titel zeigt, dass das Genre abwechslungsreicher ist, als es zunächst den Anschein haben könnte – oder vielleicht nur von Steam so interpretiert wird. In der Liste der Angebote finden sich AAA-Hammer wie Star Wars Outlaws oder The Last of Us, aber auch der Indie-Hit Risk of Rain 2, das Soulslike-Crossover Remnant 2 oder der Survival-Horror The Callisto Protocol.

Wer jetzt Lust auf Ballern bekommen hat, kann sich ja mal durch die Angebotsliste scrollen. Aber lasst euch nicht zu lange Zeit: Das „Festival der Third-Person-Shooter“ geht nur noch bis Montag, 1. September, um 19 Uhr. Länger dagegen könnt ihr euch diese Gratis-Spiele auf Steam unter den Nagel reißen.

Quelle: Steam