Steam: Brandneue Hardware „mindestens so gut, wie das, was 70 Prozent der Leute haben“, so Valve

In der vergangenen Woche sorgte Valve mit der Ankündigung neuer Hardware für viel Aufsehen. Besonders die Steam Machine, ein leistungsfähiger Gaming-PC mit Konsolen-Feeling, schickt sich an, den Markt zu revolutionieren.

Mindestens sechsmal so stark wie das aktuelle Steam Deck soll das Gerät sein und zumindest „die meisten“ der Games in eurer Steam-Bibliothek zum Laufen bringen, wie es heißt. Nun gab Yazan Aldehayyat, Hardwareingenieur bei Valve, einen etwas tieferen Einblick.

Steam Machine: Zwischen Einsteigermodell und High-End-Hardware

Man habe aus den letzten zehn Jahren gelernt, erzählt er im Interview mit Adam Savage auf dessen YouTube-Kanal Tested. Damals war schon einmal eine Steam Machine auf den Markt gekommen – mit überschaubarem Erfolg. „Wir haben auch eine Menge aus dem Steam Deck gelernt und glaube, dass wir jetzt alles haben, um unsere Vision Realität werden zu lassen.“

Das Video mitsamt Interview könnt ihr hier sehen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die rauen Zahlen und Daten heruntergebrochen auf ein selbstsicheres Statement sagt Aldehayyat: „Zusammengenommen ist es das, wovon wir überzeugt sind, dass es […] alle Steam-Titel spielen und eine wirklich gute Gaming-Erfahrung bieten kann.“ Gleichzeitig soll es auch ein Gerät für Einsteiger*innen sein, sprich: erschwinglich für eine große Menge an Interessent*innen.

Lesetipp: Top 10 der bestbewerteten Spiele auf Steam

„Der Preis spielte auch eine Rolle dabei, welches Leistungslevel wir [mit der Steam Machine] erreichen wollen.“ Im Hinblick auf die Konkurrenzfähigkeit mit anderer Gaming-Hardware ist Aldehayyat sich daher sicher: „Die Steam Machine ist genauso gut, wenn nicht besser als 70 Prozent von dem, was die Leute daheim haben.“

Die Daten lassen den Schluss zu, dass die Steam Machine selbst modernste PC-Spiele zuverlässig in 4K und mit 60 FPS zum Laufen bringt. Genaueres soll allerdings erst Anfang 2026 bekanntgegeben werden – unter anderem der Preis. Mehr über diese und andere Hardware, die Valve launchen will, könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: YouTube / Adam Savage’s Tested