Steam: Brandneuen Koop-Shooter jetzt kostenlos spielen – „sehr zu empfehlen“

Publisher Devolver steht in der Regel für qualitativ interessante Spiele und setzt vor allem darauf, auch neuen Ideen Raum zu geben. Jüngstes Beispiel ist das gerade erst angekündigte Mycopunk: Ein Koop-Shooter, den ihr schon jetzt auf Steam kostenlos spielen könnt.

Bis zu drei Spieler*innen können sich in Mycopunk zusammenschließen, um gemeinsam auf einem Planeten mit einer merkwürdigen Pilzinfektion für Ordnung zu sorgen. Zuvor könnt ihr aber noch eure Waffen tetrisartig zusammenstellen und verbessern. Ein Prinzip, welches in den bisherigen Rezensionen durchweg positiv aufgenommen wird.

Steam: Das steckt hinter dem Koop-Shooter Mycopunk

Hinter Mycopunk steckt wie erwähnt Publisher Devolver Digital, der sich dem Debütspiel vom Studio Pigeons at Work angenommen hat und ihn noch dieses Jahr auf Steam veröffentlichen will. Als Spieler*in werdet ihr Teil des Robotertrupps der zwielichtigen Firma Saxon und auf einen Planeten geschickt, der von einem eigenartigen Pilzbefall betroffen ist.

Mit einem Cel-Shading-Look versehen stürzt ihr euch in bleihaltige Missionen, in denen ihr es mit allerlei Fungiwesen zu tun bekommt. Dabei könnt ihr entweder alleine oder bestenfalls mit zwei Freund*innen losziehen, um euch durch die zahlreichen Feinde zu ballern. Ihr greift dafür entweder auf vorgefertigte Sci-Fi-Waffen zurück oder könnt eigene zusammenstellen, die mitunter effektiver sein können.

Ziel ist es, einerseits die Pilzinfektion aufzuhalten, andererseits die eigenen Fähigkeiten und Waffen untereinander zu kombinieren. Schließlich werden auch eure Feinde immer stärker und treten euch in immer größeren Massen gegenüber. Ob das wirklich so viel Spaß macht, wie die Ankündigung behauptet, könnt ihr bereits jetzt völlig kostenfrei herausfinden.

Die Demo begeistert

Passend zur Enthüllung von Mycopunk haben Devolver Digital und Pigeons at Work eine kostenlose Demo auf Steam veröffentlicht. Die umfasst zwei Missionen des Koop-Shooters und die Möglichkeit, den Waffen-Editor auszuprobieren. Außerdem könnt ihr den Hub, das Orbitalschiff, ein Stück weit erkunden.

Bislang haben zwar nur wenige Spieler*innen die Demo ausprobiert, aber deren Feedback ist ausschließlich positiv. So wird vor allem die chaotische Action gelobt, die sich wie von den Entwickler*innen beabsichtigt im Koop voll entfalten kann. So schreibt etwa der oder die Nutzer*in TonyMo „Schon jetzt ein Muss für mich und meine Freunde“ und von JaggedJosh heißt es „So oder so, das Spiel ist verdammt gut, sehr zu empfehlen!“.

Im Trailer seht ihr bereits, was euch in Mycopunk unter anderem erwartet:

Falls ihr die kostenlose Demo von Mycopunk ausprobieren wollt, findet ihr diese bislang exklusiv auf Steam. Im Laufe des Jahres soll der Koop-Shooter im Early Access erscheinen und nach und nach ausgebaut werden. Falls Shooter eher nicht euer Genre ist, findet ihr ab sofort auch ein Cozy Game für lau auf Steam.

