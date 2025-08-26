Steam: Brandneuer Gratis-Geheimtipp lässt Fans lachend zurück – „Bestes Spielerlebnis meines Lebens“

Kostenlose Spiele auf Steam? Längst kein Novum mehr. Nahezu täglich könnt ihr auf der Valve-Plattform für lau ein paar Games abstauben, über deren Qualität sicherlich von Fall zu Fall diskutiert werden kann.

Die jüngste Neuveröffentlichung, gerade erst am 20. August erfolgt, solltet ihr aber definitiv nicht verpassen. Denn das Gratis-Spiel kombiniert eine über 200 Jahre alte englische Tradition mit lächerlicher Physik. Klingt albern? Jup, aber ihr werdet garantiert dabei vor Lachen vom Stuhl kippen.

Steam: Dieses Gratis-Spiel garantiert für Tränen

Ihr habt es sicherlich schon einmal im Internet gesehen, aber in England gibt es jedes Jahr eine sehr merkwürdige Veranstaltung – und wir meinen nicht die Zeremonie für den aktuellen König. Sondern es geht um einen mehreren kiloschweren Laib Käse, der einen Hügel heruntergerollt wird. Ziel? Diesen einzuholen und zu fangen. Just dieser sehr verwirrenden Tradition verpflichtet sich der Steam-Titel Cheese Rolling.

Das vor Kurzem veröffentlichte Gratis-Spiel sieht zwar nicht besonders hübsch aus, steckt aber voller Humor. Denn zwei bis acht Spieler*innen treffen sich hier auf einer Strecke und laufen, ganz im Sinne des Originals, einem Käserad hinterher. Warum das so witzig ist? Weil Cheese Rolling komplett auf eine absurde Physik setzt.

Es hagelt also Überschläge in Hülle und Fülle, während ihr und alle anderen Steam-Mitstreiter*innen versucht, den Laib festzuhalten. Ach und haben wir schon erwähnt, dass ihr mitunter auf Strecken unterwegs seid, die inmitten von Lava spielen? Oh und nicht zu vergessen, dass ihr nicht nur den Käse, sondern auch Mitspieler*innen festhalten könnt – Fall Guys lässt grüßen.

Steam-Urteil eindeutig: Das macht richtig Laune

Zum Chaos- und Unterhaltungsfaktor trägt ebenso bei, dass Cheese Rolling einen Proximity Voice Chat besitzt. Sprich, die Kommunikation funktioniert mit Headset beziehungsweise Mikrofon und ihr hört alle um euch drumherum – da kommt so einiges an wahnwitzigen Kommentaren zusammen.

Die Absurdität des Spiels seht ihr hier im Trailer:

Display content from YouTube

Auf Steam feiert Cheese Rolling auf jeden Fall schon Erfolge. Aktuell (Stand: 25. August 2025) kommt das kostenlos erhältliche Spiel auf starke 96 Prozent positive Bewertungen bei über 350 abgegebenen Stimmen. Ein sehr guter Wert, der in den Rezensionen noch weiter untermauert wird. „Das beste Spielerlebnis meines Lebens“ schreibt beispielsweise Mister C, während Pottsy zum Ergebnis kommt: „Nichts kann dich darauf vorbereiten, wie viel Spaß dieses Spiel macht.“

Wenn ihr nun Lust habt, es selbst auszuprobieren, müsst ihr nur bei Steam vorbeischauen und Cheese Rolling für unschlagbare null Euro in die Bibliothek befördern. Noch mehr kostenlose Spiele bei Steam stellen wir euch derweil hier vor.

