Steam: Brandneuer Shooter erklimmt jetzt die Top 10 der Charts – „Absolute Empfehlung“

Ein neues Trendspiel hat sich auf der Plattform Steam hervorgetan. Mit einer beachtenswerten Chartplatzierung nur einen Tag nach Release beweist der Shooter, dass etliche Spieler*innen schon zuvor bereit standen, um sich in das aberwitzige Getummel zu stürzen und dort vermutlich auch viele andere Neugierige mit sich gezogen haben.

Es juckt ihnen nicht nur in den Fingern, einen Blick in das Game zu werfen, dort scheint es ihnen auch noch besonders gut zu gefallen. Darauf deuten zumindest bisherige Stimmabgaben hin. Falls ihr auch überlegt mitzumischen, sollte euch das aktuell geltende Einführungsangebot interessieren.

Escape from Duckov: Auf Steam sofort ein Hit

Escape from Duckov hat schon zu seiner Ankündigung von sich reden gemacht, immerhin verspricht der Name einen besonderen Twist für einen hoch angesehenen Extraktion-Shooter, nämlich Escape from Tarkov. Die Aussicht auf eine mit süßen Enten gespickte Hommage an das hochstressige Ballern ums eigene Leben hat das Interesse der Spieler*innen schnell wecken können. In der zuvor verfügbaren Demo konnten sie diesem noch vor der Veröffentlichung auf Steam nachkommen und sich davon überzeugen, dass hinter Escape from Duckov mehr steckt als nur ein lustiger Gag.

Seit dem 16. Oktober lässt sich das Spiel auf Valves Vertriebsplattform in seiner Vollversion beziehen. Aktuell versammeln sich über 79.000 Spieler*innen gleichzeitigen beim gemeinsamen Schusswaffengebrauch per Entenflügel. Damit hat sich der Titel Listenplatz 6 in den Charts der zur aktuellen Zeit am meisten gespielten Games auf Steam hochgekämpft (Stand 20. Oktober). Der bisher erreichte Rekordwert ist aber sogar noch um einiges höher: 146.602.

Lesetipp: Gratis-Download auf Steam mit abgedrehtem Meme-Humor

Die meisten Entenfreund*innen, die reingeschaut haben, lassen, wenn sie denn eine Bewertung abgeben, einen nach oben gestreckten Daumen da. Von den fast 6.000 bisher verfassten Rezensionen auf Steam sind 95 Prozent positiv (Stand 20. Oktober). Inhaltlich sind in diesen Sätze wie „Absolute Empfehlung“ oder „Richtig geil, macht richtig Spaß!“, in der Review-Sektion nachzulesen. Alle, die sich jetzt verleitet fühlen, Escape from Duckov eine Chance zu geben, bekommen noch bis zum 30. Oktober einen Rabatt von 15 Prozent geboten, durch den sich die Kosten auf 15,83 Euro senken.

Ihr mögt eure Spiele aber lieber kostenlos? Dann müsst ihr euch auf anderen Shopseiten umsehen, dann findet ihr bei Steam zum Beispiel vier neue Gratis-Games.

Quellen: Steam / Escape from Duckov, SteamDB