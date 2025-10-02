Steam: Dieser brandneue Überraschungshit geht gerade voll durch die Decke – „es könnte ein perfektes Spiel sein“

Neue, gute Spiele zu finden kann manchmal eine ganz schöne Herkules-Aufgabe sein. Insbesondere auf Steam, wo jeden Tag unzählige Titel erscheinen – da verliert man leicht den Überblick.

Leichter wird es zum Glück dann, wenn ein solches Game unerwartet, gewissermaßen aus dem Nichts und völlig überraschend die Charts stürmt und eine ganze Reihe an Spieler*innen in wenigen Tagen begeistert, geradezu zu positiven Rezensionen hinreißt. So jetzt passiert mit einem kleinen Indie-Game namens Clover Pit.

Steam: Clover Pit erobert Steam-Charts und Spieler*innenherzen

Erschienen am 26. September, ist Clover Pit noch keine ganze Woche auf Steam zu finden und hat trotzdem bereits eine Welle des Erfolgs ausgelöst. Bereits 300.000 Mal hat sich das Roguelike verkauft, wie die beiden Entwickler in einem Blogpost mitteilen, und katapultiert sich damit einfach mal auf den siebten Platz der aktuellen Verkaufscharts. Auch Spieler*innen sind begeistert, wie die mehr als 5.000 Wertungen zeigen (davon 91 Prozent positiv).

„Es könnte ein perfektes Spiel sein“, heißt es in den Rezensionen unter anderem, oder „Wenn ihr Roguelikes mit einem Twist liebt und gerne Kombos anpeilt, wird euch Clover Pit sehr viel länger beschäftigen als ihr erwartet.“ Hohe Lobpreisungen also, doch worum geht es in dem frischen Steam-Release denn überhaupt? Nun, die in der Beschreibungen genannten Inspirationen Balatro und Buckshot Roulette sind bereits ein guter Indikator.

Auch in Clover Pit dreht sich nämlich alles um immer weiter in die Höhe schnellende Kombos und Multiplikatoren, um so richtig schön die Kasse klingeln zu lassen. Nur, dass hier euer Leben auf dem Spiel steht: In einer Zelle mit Falltür und bodenlosem Loch darunter trennt euch nur der große Gewinn von einem Sturz in den Abgrund. Also werft den Spielautomaten an und manipuliert die Maschine, um richtig dick abzusahnen – und weiterleben zu dürfen.

Der Launch-Trailer zeigt, wie das aussieht:

Dabei locken Entwickler Panik Arcade und Publisher Future Friends Games mit alternativen Enden, über 150 Gegenständen und Synergien sowie einem Endlos-Modus. Wer jetzt am Haken hängt, kann noch bis zum 10. Oktober beim Kauf 10 Prozent sparen und muss nur 8,99 Euro berappen. Noch deutlich günstiger sind hingegen diese Gratis-Spiele auf Steam.

