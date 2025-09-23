Steam: Brandneues Gratis-Rollenspiel lässt Fans jetzt verzaubert zurück – „Ich will mehr“

Das oftmals schwere Schicksal des Helden selbst in die Hand nehmen, den unterhaltsamen, meist mitreißenden Geschichten des einfachen Volkes lauschen, sich dem finstersten Feind in den Weg stellen und am Ende des Tages die frisch ergatterte Ausrüstung auf Hochglanz polieren: Rollenspiele reizen uns seither, umso besser also, wenn es sie auch noch kostenlos auf Steam einzuheimsen gibt.

Das könnt ihr aktuell mit einem jüngst erschienenen Gratis-Game tun, das seine Fans auf ganzer Linie zu begeistern scheint. Statt auf den kommenden kostspieligen, taufrischen Triple A-Titel zu warten, bekommt ihr bei Valves Videospielplattform einen begeisternden Genrevertreter komplett umsonst, dessen Reviews durchaus vielversprechend ausfallen. Die erste Quest ist denkbar simpel: Ihr müsst nur auf den grünen „Spiel starten“-Button klicken …

Steam: Kostenloses Rollenspiel macht Lust auf mehr – das könnt ihr erwarten

Bei besagtem Titel handelt es sich um den neuesten Release des Indie-Studios Blast Programming, der auf den Namen Legends of Dragaea: Idle Dungeons hört. Veröffentlicht von GIGATANK 3000 handelt es sich bei der kostenlosen Steam-Ausgabe des Rollenspiels allerdings zunächst um einen Prelude zur tatsächlichen Vollversion, die mit den ersten zwei Dungeons und Bosskämpfen aufwartet. Selbstredend wird sämtlicher Fortschritt, den ihr hier erzielt, in die später erscheinende, vollwertige Veröffentlichung übernommen.

Bei Legends of Dragaea: Idle Dungeons handelt es sich um einen Dungeon Crawler aus der First Person-Perspektive, bei dem ihr in die Haut einer der sechs verfügbaren Rassen schlüpft. Die Kämpfe sind recht rustikal bis klassisch gehalten, während ihr der spannenden Sage, die sich über einen Kontinent voller Dungeons erstreckt, folgt. Hinzu gesellt sich ein klassenloses Fertigkeitssystem im Stil von Elder Scrolls ebenso wie ein umfangreiches Gildenmanagement, welches es in der Welt von Dragaea zu meistern gibt.

Dort, hinter den zerklüfteten Meeren und seinen Ufern, seid ihr gestrandet, nachdem euch eine mysteriöse Kraft in einem Traum dazu anhält, die Geheimnisse des mystischen Kontinents zu lüften und selbst zur Legende zu werden. Ihr macht euch also auf, eine Gruppe von Helden zusammenzuführen und die Dungeons ganz genretypisch auf der Jagd nach Reichtum, Ruhm und Beute zu durchstreifen. Bei Steam stößt das vielversprechend klingende Rollenspiel auf Gegenliebe, hat es doch durch die Bank weg positive Bewertungen erhalten, in denen vor allem das Pacing und das Fortschrittssystem gelobt werden.

„Die Grafik des Spiels ist sehr gut gelungen, das Tempo und der Spielverlauf passen wunderbar zusammen“, heißt es beispielsweise hier. „Es ist ein Dungeon-RPG und es ist fantastisch. Gut ausbalanciert, visuell interessant.“ an anderer Stelle, während weitere Wortmeldungen sich mit Worten wie „Ich will mehr“ nur anschließen. Die Vollversion der kostenlosen Kostprobe von Legends of Dragaea: Idle Dungeons soll noch in diesem Jahr erscheinen, bis dahin könnt ihr euch mit dem ausgiebigen Prelude schon einmal vergnügen. Gleich sieben weitere kostenlose Spiele bei Steam findet ihr ebenfalls bei uns, falls euch bis zum vollen Release der Stoff ausgeht.

