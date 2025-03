Steam: Brandneues Japan-Rollenspiel – erste Nutzer können es schon testen

Mit Shadow of the Road schicken euch Publisher Owlcat Games und Entwickler Another Angle Games ab sofort in ein rundenbasiertes RPG, das zur Zeit der Bakumatsu-Ära spielt.

In der Open Alpha auf Steam erkundet ihr eine fiktive Version Japans, in der Samurai-Ehre, politische Umbrüche und Steampunk-Elemente miteinander verschmelzen – euch erwartet eine bunte Mischung aus Dämonen, Mechs und taktischer Katana-Action, bei der gleichzeitig großer Wert auf strategische Gefechte und individuelle Charakterentwicklung gelegt wird.

Shadow of the Road auf Steam: Das erwartet euch im RPG

In der Welt von Shadow of the Road trefft ihr – ab sofort auf Steam – auf eine Gruppe von Abenteurer*innen, die in einem Konflikt zwischen dem Tokugawa-Shogunat und den Kräften des Meiji Tennō agieren. Eure Entscheidungen beeinflussen nicht nur die Geschichte, sondern auch das Schicksal eures Teams. Dabei verbindet das Spiel klassische Rollenspielelemente mit einem historischen Setting, das durch Fantasy- und Mythologie-Aspekte erweitert wird.

Die Open Alpha konzentriert sich auf vier spielbare Held*innen, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten verfügen. Ihr könnt euren Spielstil frei entfalten und müsst kluge Entscheidungen treffen, um im Verlauf der Geschichte taktisch zu bestehen. Neben Hauptmissionen erwarten euch auch Nebenquests, in denen ihr mehr über die Lore und Spielmechaniken erfahrt.

Lesetipp: Japan-Kontroverse in Assassin’s Creed Shadows durch Update entschärft

Dynamisches Kampfsystem

Im Zentrum der Alpha stehen fordernde Gefechte und ein Bosskampf, bei dem ihr eure strategischen Fertigkeiten unter Beweis stellen könnt. Mit jedem Fortschritt erlernt ihr neue Fähigkeiten, die euch helfen, auf sich verändernde Situationen zu reagieren. Shadow of the Road will euch nicht nur eine dichte Atmosphäre, sondern auch ein dynamisches Kampfsystem bieten, bei dem die Beziehungen der Charaktere ebenso wichtig sind wie ihre Waffen.

Schaut euch hier den Trailer zum Spiel an:

Verfügbar ist die Open Alpha von Shadow of the Road ab sofort für Windows PC via Steam. Dazu finden Interessierte weitere Informationen auf den üblichen Kanälen wie Twitter, Facebook und Discord.

