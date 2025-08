Steam: Neues kostenloses Spiel wird zum überraschenden Geheimtipp – „macht viel mehr Spaß, als es scheint“

Bei Steam bahnt sich aktuell ein brandneuer Überraschungs-Hit an – und der ist auch noch komplett kostenlos. Das Spiel erfährt binnen kürzester Zeit einen wahren Aufwind an positiven Bewertungen, ist es doch gerade erst – im wahrsten Sinne – auf Valves Videospielplattform gesprungen.

Das Beste daran: Ihr könnt das gefeierte Gratis-Game auch noch mit euren Freundinnen und Freunden zusammenspielen. Denn geteilter Spaß ist bekanntermaßen doppelter Spaß und den verspricht euch der rasante Racer aus dem Hause Divinus Games allemal. Wollt ihr euch den Knaller, der aktuell noch etwas unter dem Radar vieler zu fliegen scheint, einmal näher ansehen, könnt ihr das ab sofort mit einem einfachen Klick auf den „Spiel starten“-Button ganz aus der Nähe.

Steam: Gelobtes Gratis-Game – Schnappt euch jetzt Swing Into Zero-G komplett kostenlos

In einem spacigen Setting angesiedelt, verspricht das erst am 2. August auf Steam veröffentlichte Swing Into Zero-G, eine spaßige, aber etwas andere Alternative zum allseits beliebten Speedrunners zu sein. In rasanten Rennen gegen eure Freundinnen und Freunde oder Online-Gegner*innen stellt ihr eure blitzschnellen Reflexe und den geschickten Einsatz eurer Fähigkeiten unter Beweis, um den Sieg davonzutragen. Der besondere Twist: Bei den Rennen steigt ihr keineswegs in das Cockpit eines flotten Flitzers, sondern schwingt, springt und hüpft in einer Art Parcours über die Ziellinie.

Dies geschieht auf einer Vielzahl an verschiedenen Strecken – alle jeweils mit ihren ganz eigenen, feinen, aber gemeinen Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Beispielsweise findet ihr euch auf einem Kurs in einer verwinkelten Raumstation wieder, durch die ihr euch navigieren müsst, während ihr im nächsten Rennen damit beschäftigt seid, vorbeirauschenden Asteroiden auszuweichen, wobei ihr euch einzigartigen Schwerkraftmechanismen zu Nutze macht. Ist euch das Kopf-an-Kopf-Rennen mit echten Kontrahentinnen und Kontrahenten zu nervenaufreibend, könnt ihr natürlich auch in eurem ganz eigenen Tempo im Singleplayer-Modus über die Maps huschen.

Der Mehrspieler*innen-Modus bietet andernfalls Action für bis zu vier Spielerinnen und Spieler, die sich miteinander messen dürfen. Klingt nach einer Menge Spaß – vor allem, wenn man die Rezensionen der Community einmal auf Steam kurz überfliegt. Hier ist von einem „insgesamt ziemlich unterhaltsamen Spiel, das sich hervorragend für Gruppen eignet“ die Rede, das zwar recht einfach aussieht, aber durchaus etwas Zeit verschlingen kann, um besser zu werden. Steht ihr auf Party-Spiele, sei es euch und euren Liebsten besonders ans Herz gelegt.

Auch der Soundtrack und die Steuerung werden in den überwiegend sehr positiv ausfallenden Bewertungen hervorgehoben. Außerdem macht es „mit Freunden viel mehr Spaß, als es auf den ersten Blick scheint“, wie eine weitere Wortmeldung noch einmal unterstreicht. Die Server liefen darüber hinaus sehr stabil, wobei sich ein kleiner Seitenhieb in Richtung größerer Titel – in dem Fall Apex Legends – nicht gespart wird. „Ein wirklich großartiges Runner-Spiel!, fasst eine Nutzerin oder ein Nutzer noch einmal zusammen.

