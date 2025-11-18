Steam: Brandneues Spiel bringt reihenweise Fans zum Weinen – „bitte haltet die Taschentücher bereit“

Normalerweise bringen uns Videospiel Freude, Spaß und Unterhaltung. Manchmal aber auch an den Rand von Tränen – oder weit darüber hinaus, wie bei einem der jüngsten Steam-Neuveröffentlichungen. Vor allem Tierfans müssen hier ganz besonders aufpassen.

Denn in dem am 7. November veröffentlichten 3D-Adventure My Little Puppy erlebt ihr eine herzzerreißende, emotionale und doch wundervolle Geschichte, die ziemlich auf die Tränendrüse drückt. So zumindest der Tenor zahlreicher Spieler*innen, die dem Titel bereits jetzt eine beeindruckende Wertung von 97 Prozent aussprechen.

Steam: In My Little Puppy geht es in den Himmel

Wer selbst ein Haustier besitzt, weiß, wie schwer der Gedanke wiegt, dass der tierische Begleiter eines Tages sterben muss. Ewiges Leben gibt es leider (oder zum Glück) nicht. Auch in My Little Puppy dreht sich vieles um dieses Thema – und trifft damit mindestens bei Steam-Spieler*innen ins Schwarze.

Genauer gesagt setzt die Erzählung den Fokus auf das, was nach dem Ableben passiert. Wir schlüpfen in die Rolle des Corgis Bong-gu, der nach vielen Jahren im Familienheim endlich ein neues Herrchen findet und eine glückliche Zeit verbringt, bis er eines Tages für immer einschläft. Im Hundehimmel angekommen, wartet der Vierbeiner geduldig auf seinen Besitzer und eines Tages erschnüffelt er ihn.

Lesetipp: Bei PlayStation Plus erlebt ihr im November ein Katzenabenteuer

Ab da beginnt eine wundersame Reise für euch und den Hund durch verschiedene Landschaften, in denen wir mehr oder weniger nach Lust und Laune erkunden dürfen. Unterwegs treffen wir andere Hunde, helfen ihnen oder lassen uns von ihnen helfen, um unser eigenes Herrchen hoch oben über den Wolken wiederzufinden. „My Little Puppy ist nicht nur die Geschichte eines Hündchens, sondern eine Erzählung über Beziehungen, Abschiede und Wiedersehen, die jeden anspricht„, so das Versprechen der Entwickler*innen auf Steam.

Erzählung trifft Tränendrüse kritisch

Obwohl My Little Puppy erst seit kurzem erhältlich ist und keineswegs in der Riege von AAA-Titeln mitspielt, erfreut sich der verhältnismäßig kleine Titel über jede Menge Zuspruch. Auf der Verkaufsplattform von Valve haben bereits über 1.300 Käufer*innen ihre Meinung kundgetan – der Tenor: „Äußerst positiv“.

Schon der Trailer zu My Little Puppy ist wunderschön:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Wortmeldungen sind dabei oft voller Euphorie: „Es ist eines der schönsten und emotionalsten Spiele die ich je im Leben gespielt habe“, „Das Spiel hat mich emotional so krass mitgenommen – ich konnte am Ende gar nicht mehr aufhören zu weinen“ oder „Ich empfehle es ausnahmslos weiter, aber bitte haltet die Taschentücher bereit <3“ sind nur einige der sehr lobenden Rezensionen.

Kritik gibt es in den Steam-Kommentaren lediglich für einzelne Gameplay-Elemente, die mitunter etwas fummelig ausfallen können. Einen echten Dealbreaker stellen sie aber anscheinend nicht dar. Falls ihr übrigens auf der Suche nach weiteren emotionalen Spielen seid: Diesen Gratis-Download empfehlen ebenfalls viele Spieler*innen auf Steam.

Quelle: Steam, Steam Community / @chriz_do @GoodVibezz, @Oo__Cookie__oO, YouTube / Dreamotion Inc.