Steam: Brandneues Spiel haut Fans grafisch völlig von den Socken – „eines der schönsten Dinge, die ich je gesehen habe“

Survival-Spiele gibt es viele und gefühlt jede Woche wird ein Neues angekündigt. Dementsprechend hat die Enthüllung von Of Peaks and Tides im ersten Moment auch nicht für Begeisterungsstürme gesorgt. Doch wer bei dem in Zukunft für Steam erscheinenden Titel wegschaut, verpasst vielleicht ein zumindest grafisches Highlight.

Das Studio hinter dem potenziellen Survival-Hit ist übrigens ziemlich frisch: Erst 2023 hat sich CyanCookGames in Shangai gegründet. Of Peaks and Tides ist demnach ihr Debütspiel und setzt sich bereits ambitionierte Ziel – während es rein visuell an einen hervorragenden Ghibli-Klassiker erinnert. Interessiert? Dann lest schnell weiter, wir fassen euch alle wichtigen Informationen zusammen.

Of Peaks and Tides: Der nächste Survival-Hit auf Steam?

Was Of Peaks and Tides im ersten Trailer erst einmal in den Fokus rückt, ist … eine Eule, die uns ihr Hinterteil entgegendrückt. Gut, ein arg ungewöhnlicher Anfang für einen Werbeclip, aber danach wird es auf jeden Fall besser. Das exklusiv für PCs und Steam angekündigte Survival-Video zeigt nämlich direkt eine seiner großen Stärken.

Das ist die Spielwelt und der visuelle Stil, die beide leichte Vibes von Prinzessin Mononoke und damit Studio Ghibli versprühen. Erzählerisch dreht es sich um einen Kontinent, der vom Krieg zwischen Himmel und Menschen verwüstet wurde. Wo einst eine uralte und glorreiche Zivilisation vorhanden war, herrschen nun Naturgewalten und mächtige Kreaturen, die die restlichen Menschen an den Rand des Untergangs bringen.

Als sogenannter „Noland“ ist es jetzt unsere Aufgabe, einerseits zu überleben, andererseits für einen Wiederaufbau zu sorgen. Und das klappt wie? Indem wir jagen gehen, Crafting betreiben, uns in Kämpfe stürzen, Ressourcen sammeln und so weiter. Halt all das, was ein typisches Survival-Spiel, wie ihr es von vielen auf Steam vermutlich schon kennt, ausmacht.

Physik als großer Pluspunkt

Im Vergleich zur Konkurrenz möchte Of Peaks and Tides vor allem eine physikalisch reaktive Welt bieten. So gibt es dynamische Jahreszeiten und Wetterereignisse, ebenso wie extreme Naturkatastrophen. War da gerade eben noch Land, ist nun alles voller Wasser.

Darüber hinaus können riesige Monster die eigenen Dörfer im schlimmsten Fall in Schutt und Asche zerlegen. Oder der oder die Mitspieler*in mit einer falschen Zutat den leckeren Abendbraten in die Luft jagen. Zwischendrin gibt es dann auch noch eine gehörige Prise Shadow of the Colossus.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Ganz schön viel, was Of Peaks and Tides mit dem ersten Trailer auffährt. Dennoch trifft der Titel, welcher noch ohne Releasetermin für Steam angekündigt ist, einen Nerv bei vielen Spieler*innen, auch wenn sich einige trotz der schicken Szenen zurecht skeptisch zeigen.

Schön und beeindruckend – aber reicht das?

Zumindest ist das grob das Stimmungsbild, was sich auf YouTube in den Kommentaren widerspiegelt. redzdesign1353 schreibt beispielsweise beim IGN-Upload, dass die Szene im Trailer bei 0:23 „eine der schönsten Dinge [sei], die ich je gesehen habe“. Auch andere stimmen zu, erwähnen immer wieder Studio Ghibli oder speziell Prinzessin Mononoke.

Wiederum andere sind skeptisch, wollen erst eine echte Demo sehen, bevor sie an Of Peaks and Tides glauben. Das ist zum Glück möglich, denn bereits auf der gamescom 2025, die vom 20. bis zum 24. August in Köln stattfindet, wird der Debüttitel des chinesischen Studios anspielbar sein.

Falls ihr jedoch nicht vor Ort seid, könnt ihr euch immerhin das Spiel schon jetzt auf die Wunschliste bei Steam packen. Einen Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht. Derweil stellen wir euch hier ein neues kostenloses Spiel vor, welches auf Steam aktuell gefeiert wird.

