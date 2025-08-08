Steam: Brandneues Spiel jetzt komplett kostenlos – aber ihr müsst richtig schnell sein

Ihr seid noch unsicher, welchem Videospielvertreter ihr euch am bevorstehenden Wochenende widmen wollt? Die Antwort hat Steam, denn ein kostenloses Spiel, das durchaus vielversprechenden Eindruck hinterlässt, ist jetzt ganz neu auf Valves Plattform veröffentlicht worden.

Der Haken an der ganzen Geschichte? Nur noch wenige Stunden, nämlich bis zum 8. August um 10 Uhr unserer Zeit, ist das Gratis-Game zum Nulltarif verfügbar. Danach steht es euch zu seinem vollen Kaufpreis von 4,99 Euro zur Auswahl – schnell sein lohnt sich also hier ganz besonders.

Steam: Guntouchables – Kostenloses Spiel nur kurz gratis schnappen

Nach mehrfacher Verschiebung entschied sich das Team hinter Guntouchables – wie der Name des kostenlosen Spiels auf Steam lautet – nun zu einem immer populärer werdenden Marketing-Stunt, an dem sich schon zuvor diverse Titel in jüngerer Vergangenheit bedient haben. Für nur wenige Stunden könnt ihr den brandneuen Release komplett umsonst eurer virtuellen Bibliothek hinzufügen. Dafür reicht ein einfacher Klick auf den entsprechenden Button, nicht einmal umgehend herunterladen müsst ihr es im Anschluss, um es euch für immer und ewig zu sichern.

Nicht einmal mehr 24 Stunden lang läuft der Deal, ihr solltet also wirklich schnell sein, wenn ihr euch Guntouchables schnappen wollt. Doch lohnt sich das überhaupt? Für den isometrischen Koop-Shooter spricht jedenfalls, dass mit Ghost Ship ein erfahrener Publisher, der mit Deep Rock Galactic bereits einen kleineren Hit landen konnte, hinter dem Projekt steht. Doch auch der Titel selbst weiß zumindest auf den ersten Blick zu überzeugen, verschlägt er euch doch in eine schräge, aber liebenswerte, postapokalyptische Welt, in der euch eine sich aggressiv weiterentwickelnde Horde an Mutanten nach dem Leben trachtet.

Auch spannend: Kostenlos auf Steam: Riesiges Rollenspiel überwältigt jetzt zahllose Fans – „ich hätte gerne dafür bezahlt“

Herzallerliebst, oder etwa nicht? Ihr selbst schließt euch der bahnenden Gefahr im Angesicht einem hartnäckigen Haufen an Preppern an, der dem Tag des jüngsten Gerichts förmlich entgegengefiebert hat, und stellt euch fortan den Untoten, die außerhalb eures Lagers lauern. Das Ganze spielt sich ab in Form eines Koop-Roguelike-Shooters für bis zu vier Spielende, den Weltuntergang könnt ihr also im Beisein eurer Liebsten erleben. Das Gameplay selbst ist eher hektisch, aber dafür umso kurzweiliger und verspricht, nicht so schnell langweilig zu werden, wenn ihr euch mit Teamwork und cleveren Entscheidungen aus den knappen Extraction-Missionen windet.

Eine ebenso schnelle wie weise Entscheidung ist gefragt, wenn ihr Guntouchables ohne den Aufpreis von fünf Euro, den ihr ab morgen wieder löhnen müsst, in die eigene Steam-Bibliothek verfrachten wollt. Wie bereits erwähnt, bleiben euch dafür nämlich nur noch wenige Stunden übrig. Spricht euch das alles so gar nicht an, haben wir an anderer Stelle sechs weitere kostenlose Spiele bei Steam, die ihr euch einmal ganz in Ruhe genauer ansehen könnt.

Quellen: Steam / Guntouchables