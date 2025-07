Steam: Brandneues Survivalspiel klettert an die Spitze der Charts – „geile Grafik, geile neue Features“

Neuerscheinungen haben es nicht immer leicht auf Steam, schließlich kämpfen sie mit vielen anderen, bereits sehr etablierten Spielen um die Aufmerksamkeit der Nutzer*innen.

Es ist kein Kinderspiel, nach wie vor hervorragend funktionierende Titel wie Counter-Strike 2 oder Dead by Daylight zu überholen. Einem gerade erst veröffentlichten Early Access-Titel ist jedoch genau das nun gelungen: Grounded 2 wird von einer Welle an positiven Rezensionen an die Spitze der Topseller-Charts gespült und fühlt sich dort offenbar pudelwohl.

Steam: Early Access-Release von Grounded 2 überaus erfolgreich

Seit dem 29. Juli ist Grounded 2 auf Steam zu finden und war tatsächlich einige Stunden nicht als Early Access ausgezeichnet, bevor genug Feedback von Spieler*innen das verantwortliche Entwicklerstudio Obsidian Entertainment dazu bewog, dem Titel doch noch den „Unfertig“-Stempel aufzudrücken. Offenbar zurecht, denn von den mehr als 1.700 Rezensionen sind 25 Prozent negativ: Man kritisiert Abstürze und Bugs, aber leider nicht die süßen Insekten.

Die 75 Prozent, die dem frisch veröffentlichten Survival-Sequel einen Daumen nach oben gegeben haben, sehen das weniger eng. Nachdem Grounded 2 nun nämlich offiziell ein Early Access-Spiel ist, sollte man auch die entsprechende Erwartungshaltung mitbringen, heißt es von der positiv gestimmten Seite der Community. Denn ja, es gibt Bugs; aber die Entwickler*innen werkeln eben auch noch daran und hoffen dafür auf konstruktives Feedback.

Für den deshalb vergünstigten Preis von 29,99 Euro (der Vorgänger ist zehn Euro teurer) könnt ihr euch ab sofort digital schrumpfen lassen und müsst, allein oder mit euren Freund*innen, in einer Welt, in der Spinnen und Skorpione auf einmal zu einer echten Gefahr mutieren, überleben. Bei vielen kommt die Wiederholung dieser Prämisse äußerst gut an, wie sich in den Rezensionen auf Steam beobachten lässt.

Stumpf, aber effektiv heißt es dort unter anderem: „Geile Grafik, geile neue Features, geile Kreaturen. Geil.“ Andere Beschreibungen gehen noch stärker ins Detail, etwa bezüglich der PvP-Aspekte oder des Omni-Tools. Wenn ihr den ersten Teil mochtet, erfahrt ihr hier also schon einmal grob, was sich beim Sequel verändert hat. Sind euch 30 Euro für ein Early Access-Spiel derweil zu teuer, kommen euch vielleicht diese kostenlosen Spiele bei Steam entgegen.

