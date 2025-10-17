Steam: Breaking Bad-Star feiert neues Spiel so sehr, dass er selbst mitmacht – erscheint schon nächste Woche

Dass auf Steam ein taufrischer Titel erscheint, ist bei Weitem keine Seltenheit. Nahezu jede Woche versorgt und Valves Videospieldistributionsplattform mit frischem Futter für den heimischen Gaming-PC oder den hauseigenen Handheld – von Triple-A bis Indie-Perle.

Dass ein brandneues Game sogar so hohe Wellen schlägt, dass es nicht nur einen Serien-Star zu begeistern weiß, sondern diesen sogar gleich noch für eine Rolle im Spiel an Bord zieht, dürfte hingegen eher einmalig sein. So allerdings jüngst geschehen, konnte der schon kommende Woche bevorstehende Release doch Breaking Bad-Berühmtheit Aaron Paul vollends von sich überzeugen.

Steam: Breaking Bad-Star Aaron Paul ist hin und weg von neuem Spiel – „habe mich sofort in den Stil verliebt“

An der Seite des legendären Bryan Cranston wurde er berühmt: Spätestens, seit Aaron Paul in AMCs TV-Drama Breaking Bad in die Rolle des gutherzigen, aber leicht zu manipulierenden Jesse geschlüpfte ist, zählt er zu den Publikumslieblingen Hollywoods. Doch neben Film- und Serienangeboten trudeln regelmäßig auch Offerten von Entwicklern und Publishern bei dem Schauspieler ein, die für ihre brandneuen Veröffentlichungen um seine Gunst werben. Ein kommendes Spiel, das schon nächste Woche seinen Weg zu Steam findet, hatte dabei vollen Erfolg.

Jenes hört auf den Namen Dispatch und entspringt der Feder der AdHoc Studios. Es ist das erste Projekt Pauls in der Welt der Videospiele, umso höher dürften also die Erwartungen ausfallen. In der Rolle des ehemaligen Superhelden Robert Robertston, den der 46-Jährige spricht, arbeitet ihr nach dem Verlust eures Anzuges nicht mehr länger als mächtiger Mecha Man, sondern wurdet in die Einsatzzentrale für Helden an den Schreibtisch versetzt. Hier müsst ihr ein Team aus Superschurken dazu bewegen, sich dem Kampf für das Gute anzuschließen.

Auch spannend: Steam: Gefeiertes Gratis-Juwel macht Spieler regelrecht süchtig – „200 Stunden lang gespielt“

Der Titel verspricht einen spannenden Mix aus Strategie- und Story-Elementen, die durch eure Entscheidungen beeinflusst werden. Am 22. Oktober 2025 feiert es seine Veröffentlichung auf Steam, aktuell steht euch die Demo-Version sogar zum kostenlosen Schnupperkurs bereit. Aaron Paul passt nach Auftritten in Animationsserien wie BoJack Horseman oder Invincible, welche ebenfalls in die Kerbe der Superhelden schlägt, perfekt zu Dispatch – auch, wenn er lange zögerte, sich für ein Videospiel verpflichten zu lassen.

„In der Vergangenheit habe ich einige Gelegenheiten gehabt, aber keine davon schien wirklich zu mir zu passen.“, so der US-Star selbst (via GamesRadar). Etwas ausführlicher verrät er:

„Sie [AdHoc Studios] schickten mir einen Trailer, der einen Eindruck vom Stil des Spiels vermittelt, und eine wirklich wunderschöne – fast poetische – Szene aus dem Spiel. Ich habe mich sofort in den Stil verliebt. Im Kern handelt es sich um eine Superhelden-Workplace-Comedy, aber es gibt auch viele dramatische, herzliche Momente, und das hat mich wirklich angesprochen.“

Darüber hinaus ist Aaron Paul überzeugt davon, dass sich mehrere Durchläufe von Dispatch lohnen, da die Entscheidungsvielfalt riesig und die möglichen Spielverläufe schier unbegrenzt seien. Sehnt ihr euch statt Superhelden-Spaß eher nach etwas, das in Richtung Breaking Bad geht, ist ein anderes Spiel auf Steam womöglich genau das, was ihr gesucht habt.

Quellen: Steam, GamesRadar